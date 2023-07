Melissa Satta, preparate la fascia e la corona: il titolo di Miss Bikini non potrà che essere suo. Un corpo così non lo avete mai visto.

Si allena sempre. Ora in palestra, ora all’aperto, sa bene quanto sia importante dedicare parte della giornata all’attività fisica. E infatti, non è certo un caso che abbia un fisico così meravigliosamente scolpito, che sembra sfidare la gravità e anche, a dirla tutta, il tempo che passa.

Melissa Satta ha 37 anni, ma il suo corpo non lo dimostra affatto. Atletica com’è, non ha nulla da invidiare alle ventenni. Pratica uno stile di vita molto sano e i suoi addominali d’acciaio sono un biglietto da visita inequivocabile. Non è cambiata di una virgola, insomma, da quando è apparsa per la prima volta sul bancone di Striscia la notizia, in cima al quale, da brava, si scatenava senza freni tra un servizio e l’altro. E non è cambiata neanche da quando la si vedeva insieme a Bobo Vieri, il calciatore con il quale ha avuto una storia d’amore andata avanti per cinque anni circa. Dopo di lui c’è stato Kevin Prince Boateng, anch’egli folgorato da quella dea dal fascino mediterraneo e le curve spaziali.

La loro relazione è stata ancor più seria, tanto da sfociare in un matrimonio e da dare alla luce un figlio. Ora è Maddox, il tenero bambino riccioluto e sempre sorridente che di tanto appare sui social, il suo più grande amore. Ma Melissa è riuscita a fare un po’ di spazio, nel suo cuore, anche per Matteo Berrettini, il tennista con il quale fa coppia fissa dalla fine del 2022.

Tennis, Melissa Satta sfida il tempo e la gravità: preparate fascia e corona

La showgirl, che ora conduce Goal Deejay su Sky, e il tennista romano si trovano in Sardegna. Se la stanno spassando tra tuffi, coccole e giochi con Maddox e davvero non potrebbero sembrare più affiatati di così.

I quadretti familiari sui social stanno abbondando, ma non scarseggiano neanche, per la verità, le foto che ritraggono la sexy Melissa in tutto il suo splendore. Uno splendore che, appunto, non conosce tempo e non conosce crisi. Lo scatto in cui appare in barca, con indosso un bikini di colore lilla, mostra chiaramente che ha ancora un corpo pazzesco.

E basta andare a ritroso nel suo profilo per appurare che, come sosteniamo, ogni estate che passa ci fa sudare sempre di più. Ogni volta che indossa un costume ci sarebbe da fare la hola per lei, ed è per questo che ci sentiamo di eleggerla Miss bikini ad honorem. Più sexy di lei, provate a dire il contrario, non c’è proprio nessuno.