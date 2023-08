Tennis, obiettivo spietato | Attenti alla foto: è molto pericolosa

Tennis, la foto impietosa mette in evidenza la sua dote più pericolosa: bikini da urlo e décolleté da impazzire.

Siamo in Russia. Corre l’anno 2005. Fa il suo ingresso trionfale, nel circuito Itf femminile, una nuova e giovane promessa. Ha 15 anni appena – è nata nel 1990 – ma già si vede che ha la stoffa della campionessa. Che è destinata, grazie al suo talento, a fare grandi, grandissime, cose.

Ma la vita, ahinoi, non sempre va come vorremmo. A volte ci porta in luoghi inaspettati, ma non per questo meno belli di quelli in cui avremmo voluto trovarci. E lo sa bene Anastasia Pivovarova, che pur avendo improvvisamente cambiato strada ha trovato comunque il modo di realizzarsi e di gioire dei suoi traguardi. Non gioca più a tennis da un po’, ormai, sebbene le premesse fossero ottime e sembrasse avere tutte le carte in regola per sfondare nel circuito maggiore. La bella nativa di Čita ha appeso la racchetta al chiodo relativamente presto: ha detto addio al tennis nel 2018 per via di un infortunio che ha finito col mandare a monte tutti i sacrifici fatti fino a quel momento.

Resta l’amarezza di una carriera che per forze di cose non è mai decollata, ma restano anche, per fortuna, i ricordi dei successi conseguiti quando ancora tutto andava bene. Perché pur nel poco tempo trascorso in campo, fortunatamente, la Pivovarova è riuscita a centrare un discreto numero di obiettivi d’un certo rilievo, come il terzo turno al Roland Garros del 2010. Era poi entrata, l’anno successivo, nella top 100 mondiale.

Tennis, il lato A ruba la scena al resto: scollatura da urlo

Oggi la tennista russa si dedica a ben altro. È una mamma, ma è anche un personaggio molto noto sui social network. Anastasia aveva un’altra dote, oltre al talento tennistico, e ha ben pensato, una volta uscita di scena, di sfruttare le altre armi presenti nel suo arsenale.

Ha così puntato sulla sua innegabile bellezza, che il popolo del tennis aveva già notato ai tempi in cui bazzicava nel circuito minore. Oggi che è una donna, però, è ancor più affascinante. Il suo corpo statuario non può passare inosservato, men che meno il suo strabiliante e generosissimo décolleté. Tanto più che sa bene, l’ex tennista, come valorizzarlo con gli abiti giusti e come rendergli giustizia.

L’ultima foto che ha postato su Instagram, in particolare, è davvero pericolosa. Posa in bikini e il suo lato A è quindi lì, in bella mostra, per la gioia dei follower che, non potendo fare il tifo per lei, devono ormai “accontentarsi” di queste foto supersexy.