Napoli-Sassuolo, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Napoli-Sassuolo è una partita della seconda giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La prima al “Maradona” con il tricolore sul petto non può non essere speciale per il Napoli, al di là del contesto e dell’avversario che gli azzurri si troveranno di fronte.

Lo stadio partenopeo è difatti sold out per il match con il Sassuolo: il popolo azzurro vuole stringersi ancora una volta attorno ai suoi beniamini, protagonisti lo scorso anno di una cavalcata memorabile, grazie alla quale hanno stravinto il campionato addirittura con un mese d’anticipo. La prima di Rudi Garcia sulla panchina del club campione d’Italia, intanto, è coincisa con una vittoria. Il Napoli non ha tradito le attese contro il Frosinone neopromosso, nonostante qualche brivido iniziale: gli azzurri in Ciociaria sono passati quasi subito in svantaggio a causa di una leggerezza del nuovo acquisto Cajuste – lo svedese ha provocato un calcio di rigore – ma sono riusciti a raddrizzarla dopo pochi minuti. Prima il pareggio di Politano e poi la doppietta del solito implacabile Osimhen, finora probabilmente la migliore mossa di mercato di De Laurentiis e Meluso, capaci di trattenerlo sotto il Vesuvio. Si sono viste, in ogni caso, delle differenze importanti rispetto alla precedente gestione: è un Napoli più verticale quello di Garcia, senza più il “dogma” del possesso palla.

In attesa di un rinforzo a centrocampo – il gioiellino spagnolo Gabri Veiga è finito all’Al-Ahli – gli azzurri ospitano un Sassuolo che non è partito con il piede giusto. I neroverdi di Alessio Dionisi, dopo aver rischiato di uscire dalla Coppa Italia contro il Cosenza, all’esordio hanno perso 2-0 contro l’Atalanta di Gasperini, crollando nel finale. Ancora fuori dai convocati capitan Berardi, ormai in rotta con il club a causa della mancata cessione.

Napoli-Sassuolo: le ultime notizie sulle formazioni

Garcia ritrova Kvaratskhelia, assente a Frosinone per via di una affaticamento. Politano e Osimhen comporranno insieme al georgiano il tridente d’attacco, con Raspadori pronto a subentrare dalla panchina. A centrocampo riecco il recuperato Zambo Anguissa, mentre in difesa, a sinistra, è serrato il ballottaggio tra Mario Rui e Olivera.

Il Sassuolo ha preferito lasciare di nuovo fuori dai convocati Berardi, distratto dalle continue voci di mercato. A supportare l’unica punta Pinamonti nel 4-2-3-1 di Dionisi spetterà a Laurienté, Bajrami e Defrel. Dietro è recuperato Ruan Tressoldi ma partirà titolare Viti.

Come vedere Napoli-Sassuolo in diretta tv e in streaming

Napoli-Sassuolo, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi in anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Napoli non ha mai perso contro il Sassuolo negli ultimi cinque confronti, che spesso sono stati molto prolifici, in particolar modo al “Maradona”. Gli azzurri hanno ben figurato all’esordio e non dovrebbero sbagliare neppure questa. Contro un Sassuolo ancora in fase di rodaggio e tormentato dalla vicenda Berardi, la squadra di Garcia potrebbe regalarsi una notte speciale segnando dai due ai quattro gol.

Le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Maxime Lopez, Matheus Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0