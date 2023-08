Formazioni ufficiali Verona-Roma: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Hellas Verona-Roma, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma al ‘Bentegodi’. Le ultime dritte.

Da pochi minuti sono state diramate le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Roma. Partita importante per gli uomini di Mourinho, che dopo il mezzo passo falso casalingo contro la Salernitana, sono alla ricerca della prima vittoria stagionale. Per la sfida contro gli scaligeri, reduci dal blitz esterno contro l’Empoli, lo ‘Special One’ ritrova Dybala, che partirà dall’inizio in tandem con Belotti.

A centrocampo Mourinho si affida a Paredes mezzala; in panchina Aouar e Renato Sanches. Difesa confermata il trio composto da Mancini, Smalling e Llorente. Ecco le scelte complete dei due allenatori:

HELLAS VERONA: Montipò, Dawidowicz, Hien, Magnani, Terracciano, Hongla, Duda, Doig, Folorunsho, Ngonge, Djuric

ROMA (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Llorente, Kristensen, Pellegrini, Cristante, Paredes, Zalewski, Dybala, Belotti

Hellas Verona-Roma, il pronostico marcatori

L’Hellas ha messo in mostra una discreta impermeabilità difensiva nella prima uscita stagionale. Tuttavia la classe e la fisicità che può offrire lo scacchiere tattico della Roma dalla cintola in su può rappresentare un’ottima chiave di volta per i giallorossi, che possono fare affidamento per la prima volta in stagione sulla classe di Paulo Dybala. E proprio l’argentino sembra essere l’indiziato principale a mettere a segno almeno un gol. Rigorista, la ‘Joya’ sa come rendersi protagonista e ricamare gioco per mettere i suoi compagni nelle condizioni migliori per centrare il bersaglio. La sensazione, però, è che Dybala possa mettersi in proprio e timbrare il tabellino marcatori almeno una volta.

Hellas Verona-Roma, probabili ammoniti e tiratori

Al rientro dalla squalifica, anche Lorenzo Pellegrini dovrebbe ritagliarsi un ruolo da protagonista. Il capitano della Roma potrebbe andare al tiro almeno due volte; tuttavia, anche le bocche da fuoco degli scaligeri non sono affatto da trascurare. Duda e Doig, ad esempio, non dovrebbero faticare più di tanto a scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta avversaria. Piacciono, infine, anche le opzioni Smalling e Paredes titolari. Possibili ammoniti Magnani e Mancini.