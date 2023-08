Villarreal-Barcellona, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Villarreal-Barcellona è una partita della seconda giornata della Liga e si gioca domenica alle 19:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Dopo un debutto negativo, in casa, con la sconfitta all’ultimo minuto contro il Betis, il Villarreal si è ripreso con gli interessi andando a vincere sul campo del Maiorca. Un match di personalità quello del sottomarino giallo, capaci di infilare i maiorchini all’ora di gioco e di difendersi con ordine senza subire praticamente nulla. Una vera e propria prova di maturità.

Dall’altro lato arriva un Barcellona che ha vinto il suo primo match la scorsa settimana, in casa, allo Stadio Olimpico che ha preso il posto del Camp Nou per quest’annata. Non è stato semplice però contro il Cadice con i catalani che hanno mostrato ancora una volta quelli che sono stati i segnali non di certo positivi arrivati dopo il primo match contro il Getafe. In questo momento la squadra campione di Spagna non riesce a trovare la porta con regolarità: manovra macchinosa, incertezze negli ultimi trenta metri, e nessuno che al momento riesce a prendersi la responsabilità di andare a concludere l’azione. Insomma, si deve lavorare e contro il Villarreal sarà difficile riuscire a vincere.

Certo, le qualità in campo sono diverse e soprattutto pendono tutte dalla parte dei catalani. Che alla fine, però, magari con uno scatto d’orgoglio, i tre punti se li potrebbero portare a casa.

Dove vedere Villarreal-Barcellona in diretta tv e streaming

Villarreal-Barcellona è una gara valida per la terza giornata della Liga ed è in programma domenica alle 17:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Il Barcellona è favorito. Il Barcellona magari soffrendo, e non trovando chissà quante reti, potrebbe riuscire a prendersi il match e tre punti già fondamentali per il proseguo della propria stagione.

Le probabili formazioni di Villarreal-Barcellona

VILLARREAL (4-3-3): Jorgensen; Foyth, Gabbia, Cuenca, Pedraza; Terrats, Parejo, Baena; G Moreno, Sorloth, Brereton.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Kounde, Christensen, Balde; Romeu, De Jong, Gundogan; Ferran Torres, Lewandowski, Pedri.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1