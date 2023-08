I pronostici di domenica 27 agosto: Serie A, Bundesliga, Premier League e Liga

I pronostici di domenica 27 agosto, in serata scendono in campo Juventus, Lazio e Napoli. Manchester City impegnato con un’altra neopromossa.

La seconda giornata di Serie A propone oggi quattro partite interessanti, tra cui quella che vede protagonista la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri non hanno toppato l’esordio, archiviando dopo appena un tempo la sfida con l’Udinese, travolta 3-0.

Ma ora vanno a caccia di conferme contro il Bologna nella prima allo Stadium. I felsinei non battono la Juventus a domicilio da oltre vent’anni e sono reduci dalla sconfitta interna con il Milan. La squadra di Thiago Motta va presa con le pinze ma il fatto che si ancora incompleta dovrebbe consentire ai Chiesa e compagni di portare a casa la seconda vittoria di fila. Due ore più tardi tocca a Napoli e Lazio. Gli azzurri, dopo il successo in rimonta a Frosinone, ricevono l’abbraccio dello stadio “Maradona”: non dovrebbero deludere contro il Sassuolo ancora privo di Berardi, in rotta con la società. I biancocelesti proveranno a voltare pagina e dimenticare l’assurda sconfitta con il Lecce, una settimana fa capace di ribaltare a squadra di Sarri negli ultimi minuti di gioco. Occhio anche alla voglia di rivalsa del Genoa, strapazzato 4-1 dalla Fiorentina nel match che segnava il loro ritorno in A dopo un anno.

Pronostici altre partite

In Premier League promette gol l’incontro tra il Burnley di Vincent Kompany, decisamente più offensivo rispetto al passato, e l’ambizioso Aston Villa di Unai Emery.

Il Manchester City invece non dovrebbe avere problemi a regolare il neopromosso Sheffield United in trasferta, segnando anche un buon numero di gol. In Bundesliga punta a restare a punteggio pieno il Bayern Monaco di Harry Kane, impegnato nel derby bavarese con l’Augsburg. In Liga infine, occhi puntati sulla sfida tra Villarreal e Barcellona: i blaugrana dovrebbero approfittare dell’inizio balbettante del Sottomarino Giallo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Manchester City vince e segna tra i due e i quattro gol in Sheffield United-Manchester City, Premier League, ore 15:00

Vincenti

• Rennes (in Rennes-Le Havre, Ligue 1, ore 13:00)

• Barcellona (in Villarreal-Barcellona, Liga, ore 17:30) • Juventus (in Juventus-Bologna, Serie A, ore 18:30) • Napoli (in Napoli-Sassuolo, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Feyenoord-Almere City, Eredivisie, ore 14:30

• Burnley-Aston Villa, Premier League, ore 15:00 • Newcastle-Liverpool, Premier League, ore 17:30 • Bayern Monaco-Augsburg, Bundesliga, ore 17:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Mainz-Eintracht Francoforte, Bundesliga, ore 15:30

• Lorient-Lille, Ligue 1, ore 17:05

• Lazio-Genoa, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

• Pareggio e almeno un gol per parte in Athletic Bilbao-Betis, Liga, ore 21:30