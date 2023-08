Formula Uno, GP Olanda: diretta tv, streaming e pronostico

Formula Uno, Gran Premio del Canada, a Montreal: Verstappen non conosce ostacoli. Pioggia in pista ma anche di penalità

La costante è una sola: Max Verstappen. Anche a casa sua, il campione del Mondo, partirà davanti a tutti, dalla prima fila, dopo l’ennesima pole di questa stagione che lo vede assoluto protagonista. Ora, dietro a lui il solito vuoto. Quello che si vede weekend dopo weekend è una cosa sola: Max fa uno sport, il resto della compagnia ne fa un altro. Sì, proprio così, inutile stare qui a commentare.

In un fine settimana che già si era visto sarebbe stato assai difficile, nella giornata di ieri è arrivata un’ulteriore conferma: anche la domenica, per le Ferrari, sarà solamente da far passare. Leclerc – andato a muro – partirà dalla nona posizione; terza fila e sesto posto invece, per l’altro ferrarista, Carlos Sainz. Non sono mancate le sorprese nella giornata di ieri, con Norris secondo, Russel terzo e Albon quarto. Sì, tante sorprese. E saranno appunti questi posti, dietro al primo, a catalizzare gli occhi degli appassionati nella giornata di oggi. Non ci sono purtroppo dubbi su chi vincerà questo Gran Premio. E diciamo purtroppo per due semplici motivi: il cannibale Verstappen sta facendo calare l’interesse verso la Formula Uno, e soprattutto le Ferrari non riescono in nessun modo ad essere competitivi. In casa Rossa, come detto, si guarda già alla prossima stagione.

Formula Uno, dove vedere il Gran Premio in diretta tv e streaming

Il Gp dell’Olanda, sul circuito di Zandvoort, è in programma oggi, domenica 26 agosto alle 15:00. Sarà visibile in diretta tv e in esclusiva sul canale dedicato: Sky Sport F1 HD al canale 207 del telecomando. C’è anche la possibilità di seguirle in streaming, grazie all’applicazione Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La gara sarà trasmessa in chiaro ma in differita anche su Tv8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) e sul sito Tv8.it in streaming. In questo caso l’orario per vedere il Gran Premio è 17:00.

Condizioni meteo

Un fine settimana caratterizzato dalla pioggia. E anche oggi dovrebbe essere in questo modo. Le condizioni meteo infatti non sono delle migliori, con una pioggia battente che è prevista durante il Gran Premio. Questo qualche problema a Verstappen lo potrebbe creare. Ma cosa di poco conto.

Il pronostico

Davanti a quello che sarà un vero e proprio muro olandese, Max Verstappen si prenderà senza dubbio l’ennesima vittoria di questa stagione.