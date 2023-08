Athletic Bilbao-Betis, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Athletic Bilbao-Betis è una partita della seconda giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Sconfitto in casa (dal Real Madrid) ma vincente fuori. L’Athletic Bilbao ha iniziato comunque bene la stagione, visto che una sconfitta contro la squadra di Ancelotti ci può stare tranquillamente. La forza della truppa guidata da Valverde è stata quella di mettersi alle spalle la debacle interna contro quelli che puntano alla vittoria della Liga, e andare a prendersi tre punti di platino sul campo dell’Osasuna.

Meglio, comunque, in questo avvio ha fatto il Betis che non solo ha vinto – oltre il novantesimo – sul campo del Villarreal al debutto, ma ha anche pareggiato in casa contro un Atletico Madrid sicuramente attrezzato per fare un campionato di vertice. Insomma, gli andalusi di Pellegrini stanno facendo vedere ottime cose e non hanno ovviamente nessuna intenzione di perdere su un campo che, comunque, rimane difficile.

E non dovrebbero perdere, gli ospiti. Dovrebbero riuscire di nuovo a uscire indenni e continuare la propria striscia positiva. Pensare però ad un colpo esterno ci appare difficile, meglio andare cauti: un match che rimane equilibrato e che alla fine della fiera dovrebbe e potrebbe regalare un pareggio. Che ovviamente sarebbe accolto meglio dagli ospiti.

Dove vedere Athletic Bilbao-Betis in diretta tv e streaming

Athletic Bilbao-Betis è una gara valida per la terza giornata della Liga ed è in programma domenica alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

In un match che almeno un gol per squadra lo dovrebbe regalare, il pareggio come detto prima sembra il risultato più probabile. Il Betis difficilmente perderà, dopo un avvio di stagione così importante, su un campo che comunque rimane difficile come quello dell’Athletic.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Betis

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Lekue, Vivian, Paredes, Garcia de Albeniz; Vesga, Ruiz de Galarreta; I Williams, Herrera, N Williams; Guruzeta.

BETIS (4-2-3-1): Silva; Sabaly, Pezzella, Felipe, Abner; Rodriguez, Roca; Ruibal, Isco, Perez; Iglesias.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1