Scommmese, vince 200mila euro per un errore di quota: deve ringraziare social e tv

Scommesse, vince 200mila euro per un errore di quota. Deve ringraziare i social e la tv. Ecco quello che è successo

Ha vinto oltre 200mila euro sfruttando probabilmente un errore di quota. Protagonista in questo caso una partita del Mondiale Femminile, quella tra l’Olanda – che era una delle favorite per la vittoria finale – e il Vietnam, una squadra alla prima partecipazione alla massima competizione mondiale. Insomma, un errore che uno scommettitore americano ha deciso di sfruttare a pieno.

Il fatto così come raccontato da Agimeg.it è successo in Virginia, dove il signor Kris Benton “ha effettuato tre scommesse multiple sul match in questione. Risultato? Una super vincita da 214.000 dollari. Ma la gioia di questo insegnante di Springfield è durata appena otto ore, giusto il tempo per il bookmaker di elaborare la vincita e certificare che in realtà le quote proposte erano sbagliate”. E il bookmaker – BetMGM – aveva deciso immediatamente di annullare la vincita. Da qui si sono scatenate le tv e i social. Che hanno portato a qualcosa di clamoroso.

Scommesse, la rivolta popolare paga

Sì, la notizia è praticamente esplosa e tutti si sono schierati dalla parte dell’uomo che aveva visto l’arcano e che subito aveva deciso di giocarci sopra dei soldi, convinto ovviamente di prendersi una vincita facile. Non sappiamo onestamente dove è stato l’intoppo, ma per arrivare ad una cifra del genere qualcosa di anomalo, per forza, ci deve essere stato.

Vabbè, montato il caso, l’agenzia in questione per evitare ulteriori polemiche e per evitare anche delle spese in tribunale – sicuramente lo scommettitore sarebbe andato avanti nella questione – ha deciso alla fine di pagare la scommessa vincente. Benton però da questo momento in poi non potrà mai più giocare con il bookmaker in questione ma crediamo che questa notizia non lo abbia turbato per niente. Anzi, quei soldi li investirà in altre scommesse, in un altro sito. Siamo convinti che è contento lo stesso.