Lipsia-Stoccarda, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Lipsia-Stoccarda è una partita della seconda giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: tv, formazioni, pronostici.

Dani Olmo, dopo la strepitosa tripletta realizzata in Supercoppa di Germania a Monaco di Baviera valsa la vittoria del titolo, ha trovato il fondo della rete pure in campionato a Leverkusen. Ma stavolta il gol dello spagnolo non è riuscito a regalare una gioia ai tifosi del Lipsia, sconfitto 3-2 all’esordio dal Bayer di Xabi Alonso.

I Roten Bullen sono tornati subito sulla terra, perdendo in maniera alquanto rocambolesca un potenziale scontro diretto contro un avversario in grande spolvero. Nulla di così preoccupante, visto che siamo ancora in piena estate, ma dopo il trionfo dell’Allianz Arena ci si aspettava qualcosa in più dagli uomini di Marco Rose, che se vogliono provare a contendere il titolo alle favorite Bayern e Borussia non possono perdere troppi punti per strada, com’è invece avvenuto nelle ultime due stagioni. Il Lipsia contro i rossoneri ha pagato un pessimo avvio – dopo poco più di mezz’ora era già in svantaggio di due gol – e, malgrado abbia reagito nella ripresa, non ce l’ha fatta a riacciuffare Hradecky e compagni.

In Sassonia nell’anticipo della seconda giornata di Bundesliga si presenta uno Stoccarda in salute, reduce dal roboante successo ottenuto ai danni del Bochum (5-0).

Gli svevi proseguono sull’onda lunga del finale dello scorso campionato, quando con l’arrivo di Sebastian Hoeness in panchina riuscirono a raddrizzare la stagione e a portare a casa una salvezza – raggiunta dopo lo spareggio con l’Amburgo – che poche settimane prima appariva assai difficile. L’ex tecnico dell’Hoffenheim sembra aver trovato il modo per far finalmente girare una squadra che, sebbene avesse le potenzialità per fare un campionato di metà classifica, ha rischiato seriamente di retrocedere. Contro il Bochum hanno realizzato una doppietta per parte Guirassy e Silas, mentre in difesa non si è avvertita più di tanto (per ora) l’assenza di Mavropanos, appena ceduto al West Ham in Premier League.

Come vedere Lipsia-Stoccarda in diretta tv e streaming

Lipsia-Stoccarda è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Action (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Lipsia è chiamato a reagire subito dopo la sconfitta all’esordio con il Bayer Leverkusen ma la sensazione è che non sarà una passeggiata battere lo Stoccarda, che con Hoeness in panchina ha perso una sola partita su nove. Roten Bullen comunque favoriti in un match in cui anche gli ospiti dovrebbero trovare la via del gol.

Le probabili formazioni di Lipsia-Stoccarda

LIPSIA (4-2-3-1): Blaswich; Henrichs, Simakan, Orban, Raum; Seiwald, Schlager; Simons, Dani Olmo, Werner; Openda.

STOCCARDA (4-2-3-1): Nübel; Stenzel, Anton, Zagadou, Ito; Millot, Karazor; Silas, Jeong, Führich; Guirassy.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1