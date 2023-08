Bayer Leverkusen-Lipsia, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Bayer Leverkusen-Lipsia è una partita della prima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

Nella passata stagione Xabi Alonso ha realizzato un piccolo capolavoro, portando nel giro di pochi mesi il Bayer Leverkusen dal penultimo al sesto posto in classifica, raggiungendo le semifinali di Europa League. In tanti si sono chiesti dove sarebbe finito il Werkself se il tecnico basco fosse stato arruolato dall’inizio: lo scorso autunno, infatti, l’ex centrocampista di Real e Bayern era subentrato all’esonerato Gerardo Seoane.

Fatto sta che tra le squadre più attenzionate della Bundesliga 2023-24 che aprirà i battenti in questo fine settimane c’è anche il Bayer, che sembra essere uscito rinforzato dal mercato. Xabi Alonso sì ha perso il velocissimo Diaby, ceduto all’Aston Villa in Premier League, ma potrà contare su un elemento di grande esperienza internazionale, l’ex Arsenal Xhaka, nonché su due giocatori che lo scorso anno hanno fatto molto bene: il terzino spagnolo Grimaudo, uno dei punti fermi del Benfica di Schmidt e appetito dai alcuni tra i club più blasonati d’Europa, e il centravanti Boniface, che si è messo in mostra con l’Union Saint-Gilloise, ormai una big del calcio belga. Il Leverkusen è apparso già in forma campionato nelle ultime amichevoli, in cui ha battuto Marsiglia e West Ham (1-2 e 4-0).

La BayArena sarà subito teatro di un intrigante scontro diretto con il Lipsia, che ha iniziato la stagione come meglio non poteva.

I Roten Bullen sabato scorso hanno vinto la Supercoppa di Germania per la prima volta nella loro storia, arricchendo la bacheca del club nato solamente nel 2009. Un trofeo che ha un significato particolare, considerando che gli uomini di Marco Rose l’hanno sollevato in casa del Bayern Monaco, dominatore del calcio tedesco ormai da un decennio. Roboante anche il risultato, con il Lipsia ha travolto 3-0 i bavaresi con una tripletta di uno scatenato Dani Olmo. Segno che le numerose cessioni (Gvardiol, Nkunku, Laimer, Szoboszlai) non hanno intaccato la competitività dei biancorossi, sempre molto ambiziosi.

Come vedere Bayer Leverkusen-Lipsia in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Lipsia è in programma sabato alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Action (canale 205). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Nella prima giornata della Bundesliga si affrontano due squadre in salute, che non hanno dato l’impressione di essersi indebolite nonostante la numerose cessioni. Non si può, in ogni caso, non tenere conto della prestazione clamorosa del Lipsia in casa del Bayern Monaco, che darà ulteriore carica ai Roten Bullen: la squadra di Marco Rose dovrebbe evitare la sconfitta in un match in cui entrambe dovrebbero segnare almeno un gol.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Lipsia

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Boniface.

LIPSIA (4-2-3-1): Blaswich; Henrichs, Simakan, Orban, Raum; Schlager, Seiwald; Simons, Dani Olmo, Werner; Openda.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2