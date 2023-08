Bayern Monaco-Lipsia, Supercoppa di Germania: tv, formazioni, pronostici

Bayern Monaco-Lipsia è la finale della Supercoppa di Germania e si gioca sabato alle 20:45: notizie, statistiche, formazioni, pronostici, tv e streaming.

Bayern Monaco e Lipsia si ritrovano di fronte a distanza di poco più di due mesi da quella partita che sembrava avesse indirettamente consegnato il titolo al Borussia Dortmund.

Era la penultima giornata di campionato e i bavaresi avevano una sorta di match ball: gli bastava battere i Roten Bullen per continuare ad essere padroni del proprio destino nell’ultimo turno. Ed invece fu il Lipsia ad uscire con i tre punti (1-3) dall’Allianz Arena, mettendo nei guai gli uomini di Thomas Tuchel, che a quel punto avrebbero dovuto sperare in un suicidio sportivo del Borussia. Incredibile ma vero, è andata proprio così: una settimana dopo i gialloneri si sono sciolti come neve al sole contro un Mainz già salvo, consentendo al Bayern di mettere le mani sulla Bundesliga per l’undicesima volta di fila.

La “tirannia” bavarese, dunque, prosegue senza soluzioni di continuità. E sembra destinata a continuare ora che il club ha deciso di tornare ad investire in maniera massiccia. Una volta liberatosi degli esuberi, il Bayern Monaco ha messo a posto la difesa ingaggiando l’ex Napoli Kim. In queste ore sta definendo l’acquisto potenzialmente più importante della sessione di mercato in corso, quello che potrebbe portare Harry Kane in Baviera per oltre 100 milioni di euro. Tuchel incrocia le dita mentre prepara la sfida di Supercoppa di Germania, un gustoso antipasto della Bundesliga 2023-24 che inizierà tra due settimane.

Il Lipsia ha cambiato tanto

Il Bayern Monaco si appresta giocare questo match per il dodicesimo anno consecutivo. L’ultima edizione fu appannaggio dei bavaresi, che sconfissero proprio il Lipsia in un rocambolesco 5-3 disputato lo scorso settembre alla Red Bull Arena.

I Roten Bullen, che hanno chiuso al terzo posto l’ultimo torneo, hanno confermato Marco Rose in panchina ma sono usciti stravolti dal mercato, non ancora terminato: hanno salutato diversi protagonisti della passata stagione, tra cui Nkunku, Gvardiol e Szoboszlai, e per sostituirli sono arrivati Baumgartner, Fabio Carvalho, Xavi Simons e soprattutto l’attaccante Openda, reduce da una stagione da urlo in Ligue 1. Il Lipsia tenterò di spezzare una “maledizione” che dura dal 2015: è da allora che la Supercoppa non finisce nella bacheca della squadra detentrice della Coppa di Germania. Diverse le assenze tra i bavaresi, con Tuchel che deve fare a meno di Choupo-Moting, Guerreiro, Neuer e Muller.

Come vedere Bayern Monaco-Lipsia in diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Lipsia è la finale della Supercoppa di Germania ed è in programma sabato alle 20:45 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

I numeri delle ultime gare di Supercoppa di Germania ci dicono che in n totale sono stati segnati 28 gol nelle ultime sei edizioni, con una media di 4,66 a partita. Dovrebbero abbondare anche in questa, anche alla luce delle amichevoli prolifiche che hanno visto protagonista il Bayern Monaco (13 reti complessive tra Liverpool e Monaco). I bavaresi sono ovviamente favoriti per la vittoria, considerando le numerose novità in casa Lipsia.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Lipsia

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Pavard, Kim, de Ligt, Davies; Kimmich, Laimer; Sané, Musiala, Coman; Gnabry.

LIPSIA (4-4-2): Blaswich; Henrichs, Simakan, Orban, Raum; Forsberg, Kampl, Schlager, Dani Olmo; Openda, Werner.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2