Coppa Italia, i pronostici sulle partite di sabato 12 agosto

Coppa Italia, il match clou delle gare del sabato è indubbiamente il derby delle isole tra Cagliari e Palermo: notizie e pronostici.

Prima che la Serie A si riprenda definitivamente la scena – il massimo campionato italiano ricomincerà tra una settimana – è la Coppa Italia a farla da padrona. In questi giorni si giocano i trentaduesimi di finale, che vedono protagoniste squadre di A, B e C.

Si tratta di gare secche: in caso di parità dopo i novanta minuti regolamentari, sono previsti i tempi supplementari ed eventualmente i rigori. Per molti club è un’ultima occasione per rodare i meccanismi in vista dell’esordio nel rispettivo campionato. Ne approfitterà il Cagliari di Claudio Ranieri, tornato in massima serie dopo un solo anno di purgatorio al termine di un’incredibile cavalcata nei playoff conclusa con il gol decisivo di Pavoletti in pieno recupero nella finale di ritorno contro il Bari al San Nicola. Una promozione insperata per come si erano messe le cose, che ha cementato ulteriormente il legame tra il tecnico romano e la piazza, visto che la carriera da allenatore di Ranieri iniziò in Sardegna con ben due promozioni di fila. I rossoblù si preparano al debutto con il Torino e mettono nel mirino una salvezza tranquilla. La rosa non è stata stravolta ma puntellata con elementi di categoria come Augello, Shomurodov e Jankto. Insomma, la materia prima per raggiungere l’obiettivo c’è. Tuttavia, il valore aggiunto sembra essere proprio l’esperienza di Ranieri.

Sarà in ogni caso un test probante quello con il Palermo, che dopo aver mancato i playoff nella passata stagione sogna in grande: i siciliani puntano alla promozione diretta ed in questa sessione di mercato non stanno badando a spese. I rosanero di Eugenio Corini non sono favoriti all’Unipol Domus ma dovrebbero riuscire a segnare almeno una rete.

Coppa Italia, tutto facile per Empoli e Verona?

Un’altra squadra di Serie A impegnata già a partire dai trentaduesimi di coppa è l’Empoli di Paolo Zanetti, reduce da alcuni test internazionali con Heidenheim, Lille e Friburgo.

I toscani non hanno affatto sfigurato – sconfitte con le due tedesche e vittoria con i francesi – a conferma dell’ottimo lavoro dell’ex tecnico del Venezia. Non dovrebbe celare troppe insidie la sfida con il Cittadella, il cui obiettivo è l’ennesima salvezza tranquilla in cadetteria.

Intrigante anche il match tra due possibili protagoniste dell’ultimo campionato di B, Bari e Parma. I pugliesi vogliono dimenticare l’atroce delusione della sconfitta nei playoff con il Cagliari, squadra che nel turno precedente aveva eliminato anche i ducali. Il fattore campo dovrebbe premiare il club di De Laurentiis ma si profila una gara equilibrata, in cui entrambe andranno verosimilmente a segno. Parte infine favorito – e non solo per la categoria di differenza – il Verona, che allo stadio “Bentegodi” ospiterà l’Ascoli. Gli scaligeri vengono dalla salvezza acciuffata in extremis nello spareggio con lo Spezia e si sono affidati all’ex Lecce Marco Baroni, mentre gli ambiziosi marchigiani hanno arruolato William Viali, lo scorso anno capace di portare miracolosamente in salvo il Cosenza.

Possibili vincenti

Empoli (in Empoli-Cittadella, ore 17:45)

Verona (in Verona-Ascoli, ore 21:00)

Coppa Italia, le partite da almeno un gol per parte

Bari-Parma, ore 18:00

Cagliari-Palermo, ore 21:15

La partita da almeno tre gol complessivi

Verona-Ascoli, ore 21:00