Coppa Italia, i pronostici sulle partite di venerdì 11 agosto

Coppa Italia, vanno in scena le prime partite valide per i trentaduesimi: in campo anche Genoa, Bologna e Udinese.

Come ogni anno i 32esimi di Coppa Italia rappresentano un interessante banco di prova per diverse squadre di Serie A e di Serie B, che si preparano al debutto in campionato.

L’avventura del Genoa di Alberto Gilardino, che ha ritrovato la massima serie dopo un solo anno di purgatorio, comincerà dall’intrigante sfida con la Fiorentina, in programma a Marassi sabato 19 agosto. Prima, però, il Grifone sarà impegnato contro il Modena nel primo turno della coppa nazionale. In casa rossoblù l’entusiasmo si tocca con mano. L’ambiente risente ancora dell’effetto della promozione e l’acquisto di Mateo Retegui, attaccante italoargentino convocato da Roberto Mancini lo scorso marzo in nazionale, non ha fatto altro che alimentare sogni e speranze in una tifoseria che si augura prima di tutto una salvezza tranquilla. La rosa sembra essere attrezzata per riuscirci, malgrado necessiti ancora di qualche miglioramento, soprattutto se l’obiettivo è quello di alzare l’asticella. Il Genoa, ad ogni modo, non dovrebbe sottovalutare i Canarini, affrontati nell’ultimo campionato di B (1-0 a Genova e 2-2 in Emilia). Il Modena si è salvato senza patemi dopo aver riconquistato la cadetteria e tenterà di ripetersi anche quest’anno con al timone l’ex collaboratore di Massimiliano Allegri, Paolo Bianco.

Vittoria alla portata pure per il Bologna, che torna a giocare il sentito derby con il Cesena dopo 11 anni. I romagnoli, che non sono riusciti a tornare in Serie B, sulla carta hanno poche chance contro i ben più quotati felsinei, il cui mercato stenta a decollare nonostante le continue “frecciate” di Thiago Motta nei confronti della società.

Coppa Italia, il Catanzaro fa visita all’Udinese

Parte dai trentaduesimi anche l’Udinese di Andrea Sottil, che ospita al Friuli il Catanzaro. I calabresi hanno letteralmente dominato il proprio girone di Serie C, riconquistando quella B che mancava da diciassette lunghi anni, e non nascondono le proprie ambizioni.

Nel preliminare il Catanzaro ha battuto 1-0 il Foggia e potrebbe creare qualche grattacapo anche ai bianconeri, superiori in tutti i reparti. L’Udinese resta nettamente favorita, ma non è da escludere che i calabresi riescano a segnare almeno una rete. Potenzialmente movimentata anche la sfida tra Frosinone e Pisa. Nelle due amichevoli disputate con Salernitana e Cosenza i ciociari di Eusebio Di Francesco hanno segnato quattro gol complessivi ma subendone altrettanti. Potrebbero non riuscire a tenere la porta inviolata.

Possibili vincenti

Genoa (in Genoa-Modena, ore 21:00)

Bologna (in Bologna-Cesena, ore 21:15)

Coppa Italia, la partita da almeno un gol per parte

Udinese-Catanzaro, ore 18:00

La partita da almeno tre gol complessivi

Frosinone-Pisa, ore 17:45