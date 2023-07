Genoa-Monaco, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Genoa-Monaco è un’amichevole e si gioca sabato alle 20:30: notizie, statistiche, tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Uno dei colpi di mercato più interessanti in Serie A l’ha messo a segno il Genoa, portando in Italia Mateo Retegui. Il centravanti argentino ex Tigre, diventato famoso anche al di qua dell’oceano grazie alla convocazione nella nazionale azzurra da parte del commissario tecnico Roberto Mancini, è stato appena acquistato dal club rossoblù per 15 milioni di euro.

L’oriundo, in possesso della nazionalità italiana per discendenza grazie alla nonna materna originaria di Canicattì, è atterrato a Genova da qualche giorno e si è subito unito al gruppo di Alberto Gilardino. Non è da escludere che possa debuttare già nell’amichevole con il Monaco, in programma sabato sera al “Ferraris”. L’arrivo dell’attaccante ha contribuito ad accrescere l’entusiasmo in un ambiente, quello genoano, che dopo un periodo grigio, conclusosi con l’amara retrocessione in Serie B di due anni fa, ora è tornato a guardare al futuro con grande ottimismo. L’obiettivo è conquistare una salvezza tranquilla, senza troppi patemi, e mettere le basi per poter raggiungere traguardi più ambiziosi. Per il Grifone la sfida coi monegaschi è la seconda uscita stagionale. In realtà le amichevoli dovevano essere tre ma quella con gli austriaci del Tirol è stata annullata per via del nubifragio che si è abbattuto su Moena, sede del ritiro rossoblù. Nella seconda amichevole il Genoa si è invece fatto sorprendere dal Venezia, perdendo 4-1 con i lagunari.

Sconfitta che Gilardino vuole immediatamente archiviare, anche perché il primo impegno ufficiale è alle porte: il suo Genoa scenderà in campo in Coppa Italia contro il Modena il prossimo 11 agosto. Non sarà semplice riscattarsi contro un avversario di caratura europea come il Monaco, i cui giocatori hanno già diversi minuti nelle gambe. La squadra allenata dall’austriaco Adi Hutter è reduce dalle due vittorie contro Betis (1-3) e Leeds (0-2) dimostrando una condizione atletica invidiabile a due settimane dall’inizio della Ligue 1.

Come vedere Genoa-Monaco in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Genoa e Monaco è in programma sabato alle 20:30 allo stadio “Ferraris” di Genova, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma ha acquistato i diritti del match che vedrà protagonista la squadra di Alberto Gilardino e quella monegasca. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece 45,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Il Monaco è apparso già in grande spolvero contro avversari del calibro di Betis e Leeds e con ogni probabilità eviterà la sconfitta nell’amichevole di Marassi. Ci sono tuttavia buone possibilità che anche il Genoa segni almeno una rete in un match prolifico.

Le probabili formazioni di Genoa-Monaco

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Biraschi; Sabelli, Badelj, Frendrup, Jagiello, Martin; Coda, Guðmundsson.

MONACO (3-4-2-1): Majecki; Matsima, Okou, Maripan; Jakobs, Lemarechal, Fofana, Vanderson; Minamino, Ben Yedder; Volland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2