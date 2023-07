Emma Raducanu, le star in famiglia sono due: la cognata incanta Netflix

Emma Raducanu, la sorella del fidanzato Carlo è una stella come lei: ecco chi è e dove potresti averla vista.

Poco importa che non abbiano ancora formalmente ufficializzato la loro relazione. Disponiamo di così tanti indizi schiaccianti che non c’è neanche bisogno, in fin dei conti, che escano allo scoperto. A modo loro, per quanto abbiano inutilmente tentato di preservare la loro privacy, lo hanno già fatto.

Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa gli hanno rubato la scena, se così si può dire, ma in questa estate di passione c’è un’altra coppia che sta coltivando il proprio amore e che sta facendo chiacchierare il popolo dei social. Parliamo di quella composta dalla reginetta indiscussa del tennis, ovvero Emma Raducanu, e da Carlo Agostinelli, calciatore della Stanford e figlio di un ricco magnate. Oltre che della responsabile delle pubbliche relazioni di Dior, cosa che ci fa supporre che la maison francese sia stata galeotta ai fini del loro incontro. Di questi dettagli, in ogni caso, i fan della campionessa dello Us Open 2021 saranno già certamente a conoscenza.

Quello che non tutti sanno, invece, è che ora che la famiglia si è allargata Emma non è più la sola star del “clan”. La sorella del suo Carlo, quindi cognata a tutti gli effetti della Raducanu, è a sua volta una celebrità. Lei si chiama Heloise Agostinelli ed è possibile che abbiate già visto il suo bellissimo volto sul piccolo schermo. Il nome potrebbe non esservi familiare – non tutti fanno caso ai titoli di coda e ai nomi degli attori del cast, ammettiamolo – ma la sua bellezza vi sarà rimasta, invece, certamente impressa.

Emma Raducanu, sua cognata è Heloise Agostinelli di Made in Chelsea

La Agostinelli è stata protagonista, seppur solo per un breve lasso temporale, della serie Made in Chelsea. Potreste averla vista, quindi, su Netflix, la piattaforma su cui sono disponibili gli episodi della serie-reality show che racconta la vita di un gruppo di rampolli londinesi.

La cognata della Raducanu è stata fidanzata, peraltro, con Jamie Lang, presentatore inglese, personaggio televisivo e investitore. La sua parentesi in Made in Chelsea, dicevamo, è stata relativamente breve, ma tanto è bastato perché gli spettatori britannici conoscessero la bellissima Heloise. Lei ed Emma hanno un ottimo rapporto e lo dimostra il fatto che si vedano molto spesso insieme sui social network.

Due star che non intendono offuscarsi a vicenda, dunque, ma che vogliono brillare insieme e contemporaneamente. E far sognare ancora un po’, perché no, i follower che le seguono su Instagram e dintorni.