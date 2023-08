I pronostici di venerdì 11 agosto: aprono ufficialmente i battenti Premier League, Liga e Ligue 1, in campo anche la Coppa Italia.

Il conto alla rovescia è ormai terminato: questa sera iniziano tre dei cinque principali campionati d’Europa, ovvero Premier League, Liga e Ligue 1. In Inghilterra saranno i campioni in carica del Manchester City a scendere per primi in campo contro il neopromosso Burnley allenato dall’ex colonna della difesa Vincent Kompany.

Nella Liga spagnola c’è subito un big match tra il Siviglia fresco vincitore dell’Europa League e il Valencia, reduce da un’annata disastrosa in cui ha evitato per un soffio la retrocessione. In Francia tocca invece al Lille di Paulo Fonseca in una partita che promette gol contro il Nizza.

Pronostici altre partite

Inizia stasera anche la Saudi Pro League, in campo l’Al Ahli rinforzato dagli arrivi di Mendy in porta, Kessié a centrocampo e Mahrez, Firmino e Saint-Maximin in attacco, in attesa di Ibanez. Dall’altra parte ci sarà l’Al-Hazem che invece finora non ha portato a termine nessuna acquisto folle: segno “1” altamente probabile.

In campo anche la Coppa Italia: vittorie alla portata per Genoa e Bologna rispettivamente contro Modena e Cesena, promette gol la sfida tra il Frosinone di Eusebio Di Francesco e il Pisa.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Manchester City vincente e segna tra 2 e 4 gol in Burnley-Manchester City, Premier League, ore 21:00

Vincenti

• Al Ahli (in Al Ahli-Al Hazem, Saudi Pro League, ore 20:00)

• Genoa (in Genoa-Modena, Coppa Italia, ore 21:00)

• Bologna (in Bologna-Cesena, Coppa Italia, ore 21:15)

• Siviglia (in Siviglia-Valencia, Liga, ore 22:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Frosinone-Pisa, Coppa Italia, ore 17:45

• De Graafschap-ADO Den Haag, Eerste Divisie, ore 20:00

• Den Bosch-Top Oss, Eerste Divisie, ore 20:00

• Al Ahli-Al Hazem, Saudi Pro League, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Nizza-Lille, Ligue 1, ore 18:00

• Volendam-Vitesse, Eredivisie, ore 20:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Almeria-Rayo Vallecano, Liga, ore 19:30)