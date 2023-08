Burnley-Manchester City, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Burnley-Manchester City è una partita valida per la prima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Per uno scherzo del destino nella prima giornata della Premier League 2023-24 Guardiola ritrova subito uno dei suoi più fidi scudieri, Vincent Kompany, che del Manchester City è stato una bandiera per ben dodici stagioni, dal 2007 al 2019.

L’ex difensore, oggi alla guida del neopromosso Burnley, mise piede all’Etihad Stadium ancor prima della “rivoluzione” degli sceicchi, diventando nel corso degli anni uno dei giocatori più rappresentativi e iconici dei Citizens, nonché amatissimo dai tifosi. Ha più volte dichiarato di ispirarsi al suo “maestro” ed i numeri fatti registrare dai Clarets lo scorso anno in Championship lo attestano alla perfezione. Kompany ha modificato radicalmente la filosofia del club, retrocesso dalla Premier League due stagioni fa e noto per il suo atteggiamento quasi sempre ostruzionistico. Il Burnley ha infatti dominato l’ultimo campionato cadetto, totalizzando 101 punti, perdendo solo tre volte e segnando la bellezza di 87 reti: non a caso la promozione è arrivata con circa un mese d’anticipo. In Premier, ovviamente, cambia tutto. E Kompany e i suoi uomini dovranno essere all’altezza del compito, provando a raggiungere una salvezza tranquilla senza snaturare il loro gioco.

Guardiola ritrova subito Kompany

Per riuscirci il club ha speso oltre 70 milioni di sterline nel mercato in corso ed i risultati ottenuti nel precampionato sembrano dargli ragione, almeno in parte.

Nelle amichevoli il Burnley ha battuto 2-0 il Benfica e pareggiato 1-1 con il Betis, anche se nell’ultimo test hanno rimediato una brutta sconfitta contro il Mainz (3-0). Per il Manchester City continua invece la “maledizione” Community Shield: Haaland e compagni domenica scorsa hanno visto sfumare il primo trofeo stagionale, perdendo ai rigori contro l’Arsenal dopo essersi fatti raggiungere in pieno recupero (1-1). Sconfitta che, tuttavia, non preoccupa più di tanto Guardiola, malgrado abbia contribuito ad alimentare il dibattito sul mercato “in sordina” – si fa per dire – dei Citizens. Il City, infatti, ha detto addio a due protagonisti delle ultime stagioni come Mahrez e Gundogan, per ora sostituiti dal solo ex Chelsea Kovacic. Il tecnico catalano però può sorridere per il colpaccio Gvardiol: il difensore croato è appena arrivato dal Lipsia per 90 milioni di euro.

Come vedere Burnley-Manchester City in diretta tv e in streaming

Burnley-Manchester City è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

I precedenti più recenti dicono che non c’è storia quando si trovano di fronte queste due squadre. Il Manchester City ha strapazzato il Burnley nelle ultime 11 sfide, con un punteggio complessivo di 40-1. Clarets e Citizens si sono affrontati anche lo scorso marzo in FA Cup, con gli autori del Treble che hanno stravinto 6-0. Turf Moor è uno stadio complicato da violare ma dopo l’amara sconfitta nel Community Shield gli uomini di Pep Guardiola vorranno subito voltare pagina, iniziando in maniera convincente la loro campagna in Premier League: dovrebbero vincere e segnare dai due ai quattro gol.

Le probabili formazioni di Burnley-Manchester City

BURNLEY (4-2-3-1): Trafford; Roberts, Beyer, O’Shea, Vitinho; Cork, Cullen; Redmond, Brownhill, Zaroury; Rodriguez.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Akanji; Kovacic, Rodri, De Bruyne; Bernardo Silva, Haaland, Grealish.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3