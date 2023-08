Manchester City-Arsenal, Community Shield: streaming, formazioni, pronostici

Manchester City-Arsenal apre la nuova stagione di calcio in Inghilterra, con il tradizionale Community Shield: diretta streaming, probabili formazioni e pronostici.

La nuova stagione di calcio inglese prende il via con il tradizionale Community Shield, che torna quest’anno a Wembley. Il Manchester City allenato da Pep Guardiola nell’ultima stagione non ha lasciato nemmeno le briciole alle avversarie. Finalmente ha vinto la Champions League e allo stesso tempo si è confermato in Inghilterra dove ha vinto Premier League e FA Cup.

Di fronte si troverà l’Arsenal dell’allievo Mikel Arteta, protagonista di una cavalcata quasi trionfale: dopo un ottimo avvio di stagione è crollato nel girone di ritorno cedendo il titolo agli avversari.

Dal 1908 in poi i Gunners hanno vinto questo trofeo per ben 16 volte (l’ultima nel 2020), mentre sono sei i trionfi dei Citizens, sconfitti nelle ultime due edizioni giocate da Leicester prima e Liverpool poi.

Rispetto alla scorsa stagione il City ha perso un calciatore fondamentale come Gundogan, che in quest’occasione verrà sostituito dal nuovo acquisto Kovacic. Per il resto, tranne Ortega in porta e la probabile assenza di De Bruyne, la formazione sarà in sostanza quella che ha battuto l’Inter nella finale di Champions League.

L’Arsenal ha perso un calciatore carismatico come Xhaka, ma in mezzo al campo ha speso una follia per sostituirlo con Rice. In attacco non ci sarà l’infortunato Gabriel Jesus: spazio a Nketiah con Saka e Martinelli. L’altro nuovo acquisto Havertz potrebbe giocare a centrocampo: una squadra davvero molto offensiva.

Come vedere Manchester City-Arsenal in diretta tv e in streaming

Il Community Shield tra Manchester City e Arsenal è in programma domenica alle 17:30 a Wembley e verrà trasmesso in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha acquistato i diritti del match che vedrà protagonisti gli uomini di Guardiola e quelli di Arteta. Telecronaca di Riccardo Mancini e commento tecnico di Emanuele Giaccherini. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Per gli abbonati Sky, invece, la sfida sarà visibile su Sky Sport (canale 251) e in streaming su Sky Go e NOW.

Il pronostico

Di fronte due squadre decisamente a trazione anteriore: trattandosi di una sfida di inizio stagione gli errori tecnici potrebbero essere maggiori e dare più possibilità di fare gol. Il City parte leggermente favorito in un cui entrambe dovrebbero segnare.

Le probabili formazioni di Manchester City-Arsenal

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ortega; Walker, Dias, Ake; Stones, Rodri; Silva, Kovacic, Foden, Grealish; Haaland.

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Timber; Rice, Odegaard, Havertz; Saka, Nketiah, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1