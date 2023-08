I pronostici di sabato 12 agosto: in campo Premier League, Liga e Ligue 1, si gioca anche la Coppa Italia e altri campionati minori.

La prima giornata di Premier League prosegue questo sabato con altre sei partite in programma. Si parte alle 13:30 con l’Arsenal che galvanizzato dalla rocambolesca vittoria del Community Shield parte nettamente favorito contro il Nottingham Forest apparso in ritardo nelle amichevoli estive.

Vittoria alla portata anche per il Brighton di De Zerbi contro il neopromosso Luton in una partita da almeno tre gol complessivi. I gol dovrebbero arrivare abbondanti anche nel primo turno di Eredivisie in particolare in PSV-Utrecht e Ajax-Heracles.

Il PSG è alle prese con una vera e propria rivoluzione targata Luis Enrique: qualche difficoltà iniziale è altamente probabile e chissà che il Lorient non riesca a segnare almeno un gol.

Pronostici altre partite

Esordio complicato nella Liga per il rinnovato Real Madrid di Carlo Ancelotti: in casa dell’Athletic Bilbao sarà difficile centrare i tre punti. Impegno più agevole per la Real Sociedad contro il Girona che ha perso il suo bomber Castellanos passato alla Lazio.

In Coppa Italia successo alla portata per l’Empoli contro il Cittadella.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Arsenal vincente e almeno tre gol complessivi in Arsenal-Nottingham Forest, Premier League, ore 13:30

Vincenti

• Brighton (in Brighton-Luton, Premier League, ore 16:00)

• Real Sociedad (in Real Sociedad-Girona, Liga, ore 17:00)

• Empoli (in Empoli-Cittadella, Coppa Italia, ore 17:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Brighton-Luton, Premier League, ore 16:00

• PSV-Utrecht, Eredivisie, ore 16:30

• Ajax-Heracles, Eredivisie, ore 20:00

• Sporting CP-Vizela, Primeira Liga, ore 21:30

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Newcastle-Aston Villa, Premier League, ore 18:30

• Athletic Bilbao-Real Madrid, Liga, ore 21:30

Il “clamoroso”

PSG vincente e almeno un gol per squadra (in PSG-Lorient, Ligue 1, ore 21:00)