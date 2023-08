Athletic Bilbao-Real Madrid, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Athletic Bilbao-Real Madrid è una partita della prima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Debutto peggiore, forse, per il Real Madrid, non ci sarebbe potuto essere. La squadra di Carlo Ancelotti, al suo ultimo anno sulla panchina madrilena prima del suo passaggio su quella del Brasile, andrà a giocare su uno dei campi più difficili della Liga spagnola, quello del Bilbao. Nell’ultima amichevole disputata, i baschi, hanno pareggiato contro il Manchester United e sono stati ripresi solamente in pieno recupero. In poche parole hanno dimostrato già di avere un accettabile stato di forma. E questo per i Blancos potrebbe essere sicuramente un problema.

In casa Madrid sarà la prima stagione senza Karim Benzema, che ha deciso di salutare e andarsene a giocare in Arabia Saudita. Guler, il gioiello turco, si è fatto male e ne avrà ancora per un poco, mentre gli occhi, adesso, sono tutti rivolti al possibile arrivo di Mbappé, che ha rotto con il Psg e che quindi potrebbe anche prendere l’aereo per la Spagna nei prossimi giorni. La testa quindi potrebbe essere rivolta più al mercato che al campionato. Ma questo Ancelotti non se lo può permettere se vuole lasciare vincendo almeno un trofeo, e soprattutto se vuole tornare a vincere la Liga spodestando dal trono il Barcellona che lo scorso anno ha strappato lo scettro. Partire con il piede giusto sarebbe ideale. Ma la sfida è difficile e poi sappiamo benissimo che ancora siamo ad agosto, quindi tutto può davvero succedere.

Come vedere Athletic Bilbao-Real Madrid in diretta tv e streaming

Athletic Bilbao-Real Madrid è una gara valida per la prima giornata della Liga ed è in programma sabato alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

La gara, almeno una rete per squadra, la dovrebbe regalare, a maggior ragione dopo l’infortunio del portiere titolare Courtois. E su questo non ci sono dubbi per il momento soprattutto perché il Madrid, dietro, nelle amichevoli precampionato, ha mostrato di avere ancora i meccanismi non bene oliati. Occhio, infine, alla possibilità di un pareggio. Sì, questo è il risultato che potrebbe realmente venire fuori.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Real Madrid

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; de Marcos, Vivian, Paredes, Lekue; Vesga, de Gallareta; Nico Williams, Sancet, Muniain; Inaki Williams.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Rudiger, Fernandez, Garcia; Modric, Kroos, Camavinga; Bellingham; Joselu, Vinicius.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1