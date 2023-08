Premier League, pronostici prima giornata: partite sabato ore 16:00

Premier League, esordio sulla carta morbido per il Brighton di Roberto De Zerbi. In campo anche il West Ham: pronostici.

La Premier League è di nuovo pronta a regalare emozioni e spettacolo. Tra le squadre più attenzionate quest’anno c’è anche il Brighton di Roberto De Zerbi, una delle grandi rivelazioni della passata stagione.

I Seagulls sembravano destinati ad un campionato anonimo dopo l’improvviso addio di Graham Potter, arrivato come un fulmine a ciel sereno ad inizio torneo, ma l’ex tecnico del Sassuolo non ha fatto avvertire la sua mancanza. Tutt’altro. I giocatori hanno immediatamente recepito le idee dell’allenatore italiano, inanellando vittorie su vittorie grazie ad un gioco scintillante, che ha sorpreso gli addetti ai lavori inglesi. Il Brighton ha chiuso al sesto posto – miglior piazzamento nella storia del club – garantendosi la qualificazione alla prossima Europa League. Il club non è riuscito a trattenere i gioielli Mac Allister e Sanchez ma la rosa resta abbastanza competitiva. De Zerbi esordirà nella Premier League 2023-24 con il neopromosso Luton, tornato in massima serie dopo oltre 30 anni di assenza. Allenati dal gallese Rob Edwards, gli Hatters faranno fatica a contenere il palleggio asfissiante e l’intensità del Brighton, che dovrebbe avere la meglio in un match da almeno tre gol complessivi. Si preannuncia prolifica anche la sfida tra Bournemouth e West Ham: la squadra di David Moyes ha subito gol a valanga nelle amichevoli precampionato e pure le Cherries riusciranno a perforare una difesa ancora da registrare.

Le previsioni sulle altre partite

Debutta anche l’Everton di Sean Dyche, che per la seconda stagione consecutiva ha evitato la retrocessione per un soffio. L’obiettivo dei Toffees è conquistare una salvezza tranquilla ma il mercato finora è sostanzialmente deludente.

Infonde fiducia, tuttavia, il fatto che nelle amichevoli prestagionali il club di Liverpool sia rimasto imbattuto, incassando solamente un gol in cinque partite. Giocare contro le squadre allenate da Dyche non è mai semplice e per il Fulham si prospetta un pomeriggio complicato dal punto di vista realizzativo. Poco movimentata anche la gara tra lo Sheffield United, che ha ritrovato la Premier League dopo due stagioni, e il Crystal Palace: gli uomini allenati dal decano Hodgson dovrebbero evitare la sconfitta sul campo delle Blades.

Premier League: possibili vincenti

Brighton (in Brighton-Luton)

Everton o pareggio (in Everton-Fulham)

West Ham o pareggio (in Bournemouth-West Ham)

Crystal Palace o pareggio (in Sheffield United-Crystal Palace)

La partita da almeno un gol per squadra

Bournemouth-West Ham

Premier League: la partita da almeno tre gol complessivi

Brighton-Luton