Sampdoria-Pisa, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sampdoria-Pisa è una partita della seconda giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La Sampdoria si prepara a ricevere l’abbraccio di Marassi anche in campionato – aveva già giocato davanti al proprio pubblico in Coppa Italia contro il Sudtirol – e stavolta avrà sicuramente un sapore diverso.

Dopo la retrocessione e dopo aver schivato un doloroso fallimento – Radrizzani e Manfredi hanno rilevato la società poco prima del gong – sulla sponda blucerchiata di Genova si respira grande entusiasmo. E la voglia di ripartire dopo stagioni difficili, contraddistinti anche da vicissitudini extracalcistiche, è tantissima. La squadra lo avverte eccome e sul campo, finora, ha risposto presente: prima la vittoria, arrivata dopo i calci di rigore, in Coppa Italia contro gli altoatesini di Bisoli, poi quella conquistata sabato scorso a Terni (1-2) decisa dai gol di Depaoli e La Gumina. Promosso, per ora, Andrea Pirlo, che ha già trasmesso le sue idee offensive ai giocatori, in attesa dei nuovi rinforzi che stanno arrivando alla spicciolata: gli ultimi in ordine di tempo sono Sebastiano Esposito e Facundo Gonzalez, ceduti in prestito secco rispettivamente da Inter e Juventus.

La gara di Marassi coinciderà con l’esordio in campionato per il Pisa di Alberto Aquilani: i nerazzurri nella prima giornata avrebbero dovuto affrontare il Lecco, per il momento “in stand-by” in attesa della sentenza del Consiglio di Stato, che si pronuncerà sulla riammissione dei lombardi il prossimo 29 agosto. I toscani hanno in ogni caso già giocato un match ufficiale, perdendo di misura (1-0) a Frosinone in Coppa Italia.

Sampdoria-Pisa: le ultime notizie sulle formazioni

Pirlo confermerà La Gumina al centro del tridente: con Dalle Monache acciaccato, ai lati dell’ex Palermo agiranno Depaoli e Pedrola, tra i migliori in campo a Terni. Esposito debutterà più avanti causa infortunio, tra i pali invece si rivedrà il figlio d’arte Stankovic.

Aquilani potrebbe schierarsi a specchio, con il terzetto offensivo formato da Torregrossa, D’Alessandro e uno tra Tramoni e Arena. In difesa spazio all’ex di turno Leverbe.

Come vedere Sampdoria-Pisa in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Pisa è in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “Ferraris” di Genova. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi cinque anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico

La Sampdoria ha già un’identità ben precisa, a differenza di un Pisa che nonostante un mercato ambizioso non è ancora facile inquadrare, soprattutto per la mancanza di esperienza a questi livelli del suo nuovo tecnico. Blucerchiati favoriti in una gara in cui si dovrebbero vedere almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Pisa

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Giordano, Murru, Ferrari, Stojanovic; Verre, Yepes, Benedetti; Depaoli, La Gumina, Pedrola.

PISA (4-3-3): Nicolas; Barbieri, Leverbe, Canestrelli, Beruatto; Marin, Veloso, Valoti; D’Alessandro, Torregrossa, Tramoni.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1