Verstappen prende il largo: la foto di Kelly e la reazione dei social

Verstappen, ecco come sta trascorrendo questi giorni senza Formula 1 il pilota della Red Bull: le foto fanno discutere.

Non ci stupisce affatto che molti vip abbiano scelto, quest’anno come nei precedenti, di rigenerarsi lungo le splendide coste della Sardegna. L’isola situata nel Mar Mediterraneo è dotata di spiagge da sogno ed è piena zeppa di locali alla moda, perfetti per chi vuole godersi la vivace vita notturna di questo paradiso.

Non è un caso, quindi, che Charles Leclerc e Carlos Sainz l’abbiano scelta come destinazione per la pausa estiva. Il primo, dopo una tappa in Corsica in una magnifica villa fronte mare, si trova lì insieme alla sua nuova fiamma, Alexandra Saint-Mleux; anche lo spagnolo è in dolce compagnia, tant’è che con lui c’è la modella scozzese Rebecca Donaldson. Ma c’è un altro pilota ancora che si trova in Sardegna da un bel po’ di giorni: parliamo di Max Verstappen, che si è concesso una pausa relax insieme alla sua compagna, Kelly Piquet, e alla figlia di lei, Penelope, nata dalla relazione con il russo Daniil Kvyat.

Una vacanza in famiglia, dunque, per il campione di Hasselt, il cui look aveva già fatto furore nei giorni scorsi. Era stato avvistato in Costa Smeralda con al seguito un accessorio che aveva scatenato, per ovvie ragioni, l’ilarità del popolo dei social. Potrebbe permettersi qualunque borsa al mondo, il pilota della Red Bull, ma durante la sua passeggiava sfoggiava sotto braccio la borsa della spesa firmata Eurospin. E un costume sul quale erano disegnate delle vongole, anche quello abbastanza esilarante e per nulla pretenzioso.

Verstappen, Sardegna in love

Un campione umile, potremmo dire, che pur guadagnando una barca di soldi non sembra essersi montato troppo la testa. Lui e Kelly fanno la bella vita, ci mancherebbe pure, ma le loro vacanze sono così “semplici” da farceli vedere in un altro modo.

Nelle scorse ore hanno preso il largo e si sono regalati una gita romantica al tramonto al largo delle coste della Sardegna. Lo hanno documentato con una foto che li ritrae tutti i tre e che ci restituisce, appunto, l’immagine di un delizioso quadretto familiare. Nessuno yacht, nessun party eccessivo al chiaro di luna. Solo sole, relax e tanto, tantissimo, amore.

Stesso discorso per lo scatto in cui si vede Verstappen prendere il sole in acqua, su di un materassino, come se fosse un bagnante qualunque. Un bagnante con una fidanzata bellissima, però, che durante queste vacanze in Sardegna ha sfoggiato alcuni dei bikini più sexy che si siano mai visti. Cosa mai potrebbe volere di più, il buon vecchio Max?