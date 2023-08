Tennis, bikini invisibile: boom di like per le sue curve stratosferiche

Tennis, il bikini è minuscolo rispetto alle sue curve stratosferiche: la foto rovente manda in tilt la colonnina del mercurio.

La sua dolce metà lo sa bene cosa si prova ad essere un top ten. Sosta al decimo posto del ranking Atp già da qualche settimana, ragion per cui è ormai perfettamente a suo agio in mezzo ai grandi. Ci sta talmente bene che è come se, in un certo senso, fosse già lì da chissà quanto tempo.

Invece no. Frances Tiafoe ha debuttato tra i primi dieci migliori tennisti al mondo nello scorso mese di giugno, regalandosi una di quelle gioie che molti aspiranti campioni del tennis rincorrono per tutta la vita senza mai riuscire a centrare l’obiettivo. E la sua fidanzata, Ayan Broomfield, non potrebbe essere più felice di così. Poco importa che lei, che ha un passato nel suo stesso sport, non sia mai riuscita ad arrivare così in alto. Ha esordito nel circuito maggiore femminile nel 2014, quando ha giocato in occasione della Coupe Banque Nationale. Il suo palmares non è poco ricco, ma si è comunque aggiudicata due titoli di doppio nel tour ITF.

Ora fa tutt’altro, ma bisogna ammettere che lo fa molto, molto bene. Benissimo, oseremmo dire. I social network sono il suo regno e il seguito che ha su Instagram è la prova lampante del fatto che questa strada è perfetta per lei. Soprattutto perché le dà la possibilità di mettere in mostra tutte le sue armi che, credeteci sulla parola, sono veramente notevoli.

Tennis, questa wag è una bomba sexy: curve da urlo

Lady Tiafoe è una vera e propria bomba sexy. Le sue curve sono assolutamente stratosferiche e trasuda sensualità da ogni poro. Tanto più che sa bene come valorizzare il suo corpo e come mettere in mostra, soprattutto, le forme sinuose di cui Madre Natura le ha fatto dono.

Prendiamo l’ultima foto apparsa sul suo profilo Instagram, ad esempio. L’incantevole Ayan Broomfield sfoggia un bikini che non esiteremmo a definire invisibile, data la sua tonalità. Il colore nude, unito al fatto che è praticamente microscopico rispetto alle sue curve esplosive, crea su di lei un effetto muy caliente.

La foto, manco a dirlo, ha quindi reso l’atmosfera ancor più rovente. E non c’è da stupirsi che lo scatto abbia fatto incetta di like e di commenti, rovente com’è. La ragazza che ha fatto breccia nel cuore di Frances Tiafoe se lo merita ed è del tutto legittimo, stando così le cose, che il popolo dei social abbia un debole per lei.