Cosenza-Ascoli, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Cosenza-Ascoli è valida per la prima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

C’è una sfida nella sfida. Sì, perché il Cosenza che in Calabria ospita l’Ascoli, ritrova da avversario Viali, che ha guidato proprio i padroni di casa la scorsa stagione centrando una salvezza che ha avuto quasi dell’incredibile. Una gara che quindi regalerà emozioni, senza dubbio, all’allenatore dei bianconeri, che dopo aver accarezzato il sogno playoff lo scorso anno – sono stati in gioco fino all’ultima giornata – cercheranno di entrare nella griglia della post season.

Un Cosenza comunque diverso rispetto a quello della scorsa annata che ha deciso, inoltre, di affidarsi in panchina ad un altro calabrese: quel Fabio Caserta che arriva dall’esperienza non da ricordare, almeno nell’ultima stagione, al Benevento, finita dopo poche giornate. I calabresi si sono rinforzati sul mercato e sembrano avere, quest’anno, quell’esperienza che serve per non arrivare in fondo con il fiato sul collo e magari conquistare una salvezza decisamente più tranquilla rispetto a quella che è arrivata nel corso delle ultime annate.

Una gara di difficile interpretazione questa, ma con un segnale importante arrivato dall’impegno in Coppa Italia del Cosenza, che ha portato ai supplementari il Sassuolo lo scorso fine settimana e che per un poco di tempo ha anche creduto al colpaccio di eliminare i neroverdi. Poi, parliamoci chiaro: se i padroni di casa vogliono stare tranquilli almeno tra le mura amiche qualche colpo importante lo dovranno pur fare, ecco perché appare leggermente favorita la squadra ospitante.

Come vedere Cosenza-Ascoli in diretta tv e in streaming

Cosenza-Ascoli è in programma sabato 19 agosto alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Cosenza-Ascoli

Dovrebbe riuscire a portare a casa i tre punti il Cosenza di Caserta, che dovrebbe quindi dare un dispiacere a Viali che verrà comunque accolto bene dal popolo calabrese. Gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Martino, Meroni, Venturi, D’Orazio; Zuccon, Calò; Praszelik, D’Urso, Mazzocchi; Tutino.

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Adjapong, Simic, Botteghin, Falasco; Caligaa, Buchel, Masini; Mendes, Millico; Forte.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1