Giorgia Rossi, l’occhio cade proprio lì: countdown con sorpresa

Giorgia Rossi pubblica su Instagram un selfie supersexy che rende un po’ meno amaro l’addio all’estate: fan in visibilio.

Fortuna che c’è il campionato, a rendere un po’ meno amara la fine dell’estate. Ad addolcire il rientro dalle vacanze e a far sì che questo mese di agosto si concluda nel migliore dei modi. Tanto più che ci sarà ancora una volta lei, la splendida Giorgia Rossi, ad allietare i calciofili con le sue dirette da bordo campo.

La sua collega Diletta Leotta ha dato alla luce Aria nel giorno del suo 32esimo compleanno, per cui è ragionevole pensare che ci vorrà qualche mese prima che la si possa rivedere ai posti di combattimento. E mentre la neo mamma da 9 milioni di follower si godeva i primi istanti con la sua primogenita, nata dalla relazione con il calciatore Loris Karius, la bella Giorgia si viveva gli ultimi scampoli delle sue agognatissime ferie. Ancora una volta sulla spiaggia, in riva al mare, dove spesso abbiamo avuto l’onore ed il piacere di vederla durante questa lunga estate scoppiettante. Già, perché in queste settimane non si è mai risparmiata, la reginetta di Dazn. Ha sempre trovato il modo di essere presente, quanto meno sui social network, e di colmare la sua assenza sul piccolo schermo.

Lo ha fatto in maniera “pericolosa”, postando una raffica di scatti in bikini che ci hanno permesso, di volta in volta, di apprezzare sempre più la sua incredibile bellezza. Quel corpo scolpito – si allena sempre con grande costanza e determinazione, la giornalista romana – che, unito al suo bellissimo viso, fanno di lei uno dei personaggi noti della tv più amati del Bel Paese.

Giorgia Rossi, il selfie supersexy addolcisce l’addio all’estate

Ma ahinoi, dicevamo, le vacanze di Giorgia Rossi, così come quelle della maggior parte degli italiani, sono ormai giunte al termine. Il fine settimana sancirà il ritorno del calcio e della Serie A ed è tempo, anche per lei, di rientrare in città e di rimettersi al lavoro per la streaming tv.

“A mare, ancora per poco”, c’era scritto nella didascalia che accompagnava la foto apparsa nelle scorse ore sul suo profilo Instagram. Un selfie supersexy, in cui sfoggia ancora una volta un bikini, scattato da una prospettiva che ci permette di ammirare a tutto schermo il suo generoso décolleté.

Una visione celestiale per i fan, che l’hanno riempita di complimenti, di lusinghe e, ovviamente, di like. Tutti meritatissimi, s’intende. E non si provi a dire il contrario.