I pronostici di giovedì 17 agosto: Europa League, Conference League e Saudi Pro League

I pronostici di giovedì 17 agosto: altra abbuffata di partite in Europa League e in Conference League. In palio un posto negli spareggi.

Entrano nel vivo le qualificazioni alle prossime coppe europee. È in arrivo un’altra abbuffata di partite, tra Europa League e Conference League.

Le gare di ritorno del terzo turno di qualificazione definiranno il quadro degli spareggi, l’ultimo preliminare prima della fase a gironi. In Europa League sono in programma sette match: i gol non dovrebbero mancare nella sfida tra HJK e Qarabag, con gli azeri leggermente favoriti dopo il 2-1 dell’andata. Sheriff Tiraspol e Zrinjski Mostar hanno già la qualificazione in tasca dopo aver sommerso di gol Bate Borisov e Breidablik, battuti rispettivamente 5-1 e 6-2: lecito aspettarsi altre gare prolifiche. Tutto in bilico tra Genk e Olympiacos: i greci l’hanno spuntata 1-0 sette giorni fa ma la sensazione è che la trasferta belga celi non poche insidie. Chiamato ad una non facile rimonta invece il Ludogorets, che a sorpresa ha avuto la peggio 2-1 in Kazakistan contro l’Astana.

Pronostici altre partite

In Conference League uno dei match più interessanti è quello tra Paok e Hajduk Spalato: i bianconeri nonostante lo 0-0 dell’andata continuano ad essere favoriti – e non solo per il fatto di giocare il ritorno in casa – ma i croati promettono battaglia. Nuova goleada in vista per il Fenerbahçe di Dzeko, che ha sostanzialmente ipotecato la qualificazione battendo 3-1 gli sloveni del Maribor e dovrebbe vincere comodamente anche la sfida di ritorno.

Riflettori puntati pure sulla Saudi Pro League. Stasera tocca all’Al-Ahli di Firmino, Kessié e Saint-Maximin, a caccia del secondo successo consecutivo dopo il 3-1 all’Al-Hazem nella prima giornata del massimo campionato saudita.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Al-Ahli vincente in Al Khaleej-Al Ahli, Saudi Pro league, ore 20:00

Vincenti

• Twente (in Riga-Twente, Conference League, ore 19:00)

• Paok Salonicco (in Paok-Hajduk Spalato, Conference League, ore 19:30) • Sheriff Tiraspol (in Bate Borisov-Sheriff Tiraspol, Europa League, ore 20:00) • Ludogorets (in Ludogorets-Astana, Europa League, ore 20:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Hacken-Qarabag, Europa League, ore 19:00

• Breidablik-Zrinjski Mostar, Europa League, ore 19:30 • Dnipro-1-Slavia Praga, Europa League, ore 20:00 • Maribor-Fenerbahçe, Conference League, ore 20:15

Le partite da almeno un gol per squadra

• HJK-Qarabag, Europa League, ore 18:00

• Osijek-Adana Demirspor, Conference League, ore 20:00

• Genk-Olympiacos, Europa League, ore 20:00

Il “clamoroso”

Pareggio in Brann-Arouca, Conference League, ore 19:00