Federica Masolin, un successo tira l’altro: la doppietta sazia i tifosi

Federica Masolin, c’è una bellissima notizia per i fan della giornalista di Sky: dopo Forbes, questa è la ciliegina sulla torta.

Un nome, una garanzia, recita un vecchio adagio. E nel caso di Federica Masolin, diciamocelo, questo è poco ma sicuro. La giornalista di Sky Sport ha saputo conquistare il suo pubblico in quattro e quattr’otto e non ci stupisce affatto, per la verità, che sia accaduto quello di cui stiamo per informarvi.

La sua competenza fuori dal comune, unita alla grande influenza che ha sugli spettatori, ha portato la pay tv a rivedere la sua programmazione. E a fare in modo, alla luce di ciò, che la reginetta della Formula 1 potesse avere ancora più spazio per esprimere al meglio il suo talento in materia sportiva. Non si limiterà più, quindi, a raccontarci quello che accade nei paddock e in pista in occasione di ogni Gran Premio. A partire da questa stagione, infatti, prenderà anche le redini della Champions League. Alla Casa dello Sport di Sky hanno deciso, infatti, di affidarle la conduzione degli studi; la bella Federica, dunque, prenderà il posto di Anna Billò, che si è finora occupata di tutti gli approfondimenti relativi alla massima competizione di calcio.

Sarà in ottima compagnia, peraltro, l’amatissima Masolin. Insieme a lei, in studio, ci sarà innanzitutto Alessandro Del Piero, che è stato riconfermato da Sky per i prossimi tre anni. Le daranno man forte, ancora, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Esteban Cambiasso, Peppe Bergomi, Giancarlo Marocchi e Luca Marchegiani. Ed è prevista la presenza, ancora, di innumerevoli ospiti speciali, primo fra tutti Giorgio Chiellini. Ci sarà, inoltre, un testimonial d’eccezione, ossia José Mourinho, volto della campagna per le tre competizioni Uefa targata Sky Sport.

Federica Masolin raddoppia: i suoi fan sono in visibilio

Ecco spiegato, dunque, perché i fan della Masolin siano oggi al settimo cielo. Il fatto che si appresti a raddoppiare la sua presenza sul piccolo schermo è ovviamente motivo d’orgoglio per la giornalista, che già nei giorni scorsi aveva gioito perché inserita nella classifica delle 100 donne più influenti d’Italia secondo Forbes.

I telespettatori potranno godere della sua compagnia – nonché delle sue analisi sportive, sempre lucide ed imparziali – ogni martedì e mercoledì di coppa, in occasione delle dirette dallo studio di Champions League Show. Nella giornata di giovedì Federica potrà invece rifiatare, ma il suo pubblico potrà comunque fare una scorpacciata di calcio gustandosi i contenuti relativi ad Europa League e Conference League.