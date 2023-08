Inarrestabile Federica Masolin | Non solo fascino: una su 100 ce la fa

Federica Masolin, i fan sono in brodo di giuggiole: la notizia inaspettata è stata accolta con grande entusiasmo da tutti.

Sono brillanti, intraprendenti e hanno un talento fuori dal comune. Universalmente riconosciuto, tra l’altro, a quanto pare. Ognuna di esse, nel proprio settore di competenza, ha fatto faville. Ed è del tutto ovvio, stando così le cose, che Forbes Italia le abbia notate e deciso di conferire loro un riconoscimento di grande pregio.

Per il sesto anno consecutivo, il noto magazine ha stilato la classifica delle 100 donne più influenti d’Italia (puoi prenderne visione, se t’interessa scoprire chi ne faccia parte, cliccando su questo link). Non vengono scelte a caso, naturalmente, ma sulla base di una serie di requisiti ben precisi. Ognuna di loro ha una grande personalità e ha riscosso, grazie ad essa, un certo successo nel proprio ambito di riferimento. Alcune fanno parte del mondo dello sport, altre si sono distinte per meriti artistici o perché particolarmente abili in cucina. Non mancano i geni della finanza, le esperte di lifestyle e quelle che, invece, sono un passo avanti a tutti sul fronte della medicina e della salute.

E poi c’è chi, come lei, è stata notata da Forbes per il suo indiscutibile talento giornalistico. Stiamo parlando di Federica Masolin, apprezzatissima new entry in una classifica in cui c’è spazio solo ed esclusivamente per le donne più in vista del Bel Paese. Il giusto tributo alla sua competenza e alle doti di cui fa sfoggio da quando, ancora giovanissima, è entrata a far parte della squadra di Sky.

Federica Masolin tra le 100 donne più influenti d’Italia secondo Forbes

Lavora con la pay tv dal 2007, da quando era, cioè, appena 22enne. Oggi di anni ne ha 38 e non ci stupisce affatto che sia una delle giornaliste più amate d’Italia. Il volto della Formula 1 ha stregato tutti con la sua eleganza, con la sua preparazione e anche, perché no, con il suo fascino. Mai invadente, ma semplicemente ineguagliabile.

Il fatto che Forbes Italia abbia inserito il suo nome in questo prestigiosissimo elenco è la prova, dunque, di quanto concreta sia la sua influenza. Di quanta strada abbia fatto la dolcissima Federica da quando si è affacciata al mondo dello sport per la prima volta. Un successo meritatissimo, insomma, quello della Masolin, che si è ritrovata di punto in bianco a “regnare” in mezzo ad attrici e registe, amministratori delegati e stiliste.

Vale la pena sottolineare, ancora, la presenza, nella top 100 stilata dal magazine, di due cantanti altrettanto apprezzate: ci riferiamo, nello specifico, ad Annalisa ed Elodie.