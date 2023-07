Federica Masolin, un trono per due: l’alter ego londinese conquista i social

Federica Masolin, il paddock è sotto “assedio”: il suo alter ego londinese ha fatto innamorato tutti gli spettatori.

Di Federica Masolin si dice che sia ormai a tutti gli effetti la regina incontrastata della Formula 1. Con il suo talento e la sua preparazione è riuscita, in effetti, a conquistare il pubblico dell’automobilismo in men che non si dica, acquisendo una popolarità senza precedenti.

C’è chi ammette, addirittura, di guardare ogni singolo Gran Premio solo ed esclusivamente per lei. Per avere la possibilità di ammirarla in diretta e di gustarsi le sue interviste ed analisi, sempre lucide e puntuali. Non è la sola giornalista ad occuparsi in pianta stabile della Formula 1, ad ogni modo. È certamente una delle più amate e su questo non ci piove, ma la concorrenza è sempre più agguerrita e la reginetta di Sky dovrà stare bene attenta alle sue rivali, in futuro, se vuole tenere per sé il trono che detiene al momento.

Basti dire che a Londra, e non solo, sta spopolando quella che potremmo definire il suo alter ego britannico. È una presentatrice sportiva, “specializzata” in Ferrari e compagnia bella, e anche lei, come la splendida Masolin, lavora per Sky, ma per l’edizione inglese ovviamente.

Lissie Mackintosh come Federica Masolin: tutti pazzi per la regina inglese della Formula 1

Siete curiosi di scoprire chi sia la meravigliosa creatura che “insidia” Federica e che ha spopolato, nel vero senso della parola, in ogni dove? Eccovi accontentati. Iniziamo dalle generalità: il suo nome è Lissie Mackintosh, ha 23 anni e fa lo stesso identico lavoro dell’amatissima giornalista italiana.

Diamo, ora, un po’ di numeri. Su Instagram è seguita da 263mila persone, su TikTok, invece, di follower ne vanta addirittura 327mila. Sulla seconda delle due piattaforme, i suoi video fanno ogni volta il pieno di like, tant’è che con tutti i contenuti che ha creato e postato su di essa è arrivata a collezionare quasi 12 milioni di “mi piace”. Mica bruscolini, insomma. Il perché di tanta fama è presto detto. Oltre ad essere preparatissima in fatto di motori e di corse adrenaliniche, Lissie è anche di una bellezza sconvolgente.

Le foto che popolano la sua gallery ce la mostrano in tutte le salse ed è doveroso ammettere che sia splendida in qualunque versioni. Il che dovrebbe far “tremare”, in un certo senso, la nostra Masolin. Nel paddock ci sarà spazio per una regina soltanto, o ce ne sarà a sufficienza per ospitare due meraviglie del loro calibro?