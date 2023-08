Conference League: i pronostici sulle partite di giovedì 17 agosto

Conference League, anche il terzo turno di qualificazione finisce in archivio. Si decide l’avversaria della Fiorentina: pronostici.

Si conclude il penultimo turno di qualificazione alla fase a gironi della Conference League 23-24 con un’altra scorpacciata di partite, sparse in giro per tutta l’Europa.

La Fiorentina, ripescata dopo la squalifica della Juventus da parte dell’Uefa, attende il nome dell’avversaria che tra una settimana dovrà affrontare nell’andata degli spareggi (nessuna squadra, neppure quelle più blasonate, sono qualificate direttamente). La Viola di Vincenzo Italiano, finalista nell’ultima edizione, se la vedrà con la vincente della sfida tra gli ungheresi del Debreceni e gli austriaci del Rapid Vienna. In Austria, sette giorni fa, abbiamo assistito ad un match sorprendentemente equilibrato, con gli ospiti capaci di mettere la museruola all’attacco biancoverde. Il Rapid ora è chiamato a vincere in trasferta: nel complesso è superiore ai magiari e dovrebbe spuntarla già nei tempi regolamentari, ma non sarà una passeggiata. Un altro risultato inaspettato è stata la sconfitta per 1-0 della Dinamo Kiev in casa dell’Aris Salonicco. Gli ucraini guidati dall’esperto Mircea Lucescu dovranno ribaltare tutto nel match di ritorno: missione non semplice, ma alla portata.

Nessun problema invece per il Twente, che ha già ipotecato la qualificazione battendo 2-0 i lettoni del Riga. Favorito per i passaggio del turno anche il Lech Poznan, che a Trnava, in Slovacchia, dovrebbe difendere senza grossi patemi il 2-1 dell’andata.

Le previsioni sulle altre partite

Faranno verosimilmente valere il fattore campo i danesi del Nordsjaelland, che nel primo round hanno pareggiato 0-0 con i rumeni del FCSB.

Si profila una trasferta complicata per i portoghesi dell’Arouca, che faranno visita al Brann dopo la vittoria (2-1) fatta registrare in Portogallo. Stavolta i norvegesi dovrebbero evitare la sconfitta ma difficilmente terranno la porta inviolata. Tra i match più interessanti (ed incerti) di questo turno c’è la sfida tra Paok Salonicco e Hajduk Spalato: i bianconeri continuano ad essere favoriti – non solo per il fatto di giocare il ritorno in casa – ma i croati promettono battaglia. Gent, Bodo/Glimt, Besiktas, Ferencvaros e Fenerbahçe all’andata hanno vinto in goleada rispettivamente contro Pogon Stettino, Pyunik, Neftçi Baku e Hamrun Spartans e Maribor ed hanno buone possibilità di ripetersi anche nel ritorno. Rischia infine il Midtjylland, che a Cipro si è arreso 1-0 all’Omonia Nicosia. Non dovrebbero mancare le emozioni neppure in Maccabi Tel Aviv-Aek Larnaca, Osijek-Adana Demirspor ed Hearts-Rosenborg.

Conference League: probabili vincenti

Ballkani (in Lincoln Red Imps-Ballkani, ore 18:00)

Dinamo Kiev (in Dinamo Kiev-Aris Salonicco, ore 19:00)

Nordsjaelland (in Nordsjaelland-FCSB, ore 19:00)

Twente (in Riga-Twente, ore 19:00)

Brann o pareggio (in Brann-Arouca, ore 19:00)

PAOK (in PAOK Salonicco-Hajduk Spalato, ore 19:30)

Lech Poznan (in Spartak Trnava-Lech Poznan, ore 20:00)

Rapid Vienna (in Debreceni-Rapid Vienna, ore 21:00)

Le partite da almeno un gol per squadra

Austria Vienna-Legia Varsavia, ore 19:00

Maccabi Tel Aviv-AEK Larnaca, ore 19:00

Osijek-Adana Demirspor, ore 20:00

Hearts-Rosenborg, ore 20:45