Coppa Italia, i pronostici sulle partite di lunedì 14 agosto

Coppa Italia, tocca al Torino di Ivan Juric far calare il sipario sulla quattro giorni di coppa nazionale: notizie e pronostici.

Sarà la sfida tra Torino e Feralpisalò a chiudere la quattro giorni di Coppa Italia. Il match in programma all’Olimpico-Grande Torino fa calare il sipario sui trentaduesimi dell’edizione 2023-24 della coppa nazionale, definendo il quadro dei sedicesimi. I granata ne approfittano per fare le prove generali in vista dell’esordio in campionato contro il Cagliari.

Primo impegno ufficiale per gli uomini di Ivan Juric, reduci da due amichevoli internazionali contro Lens e Reims. Il Torino ha pareggiato 0-0 con la squadra che è arrivata seconda nell’ultima Ligue 1, ma successivamente si è arreso 2-1 ai biancorossi di Will Still. Nei test di luglio, invece, Rodriguez e compagni avevano avuto la meglio sul Modena (2-1) e proprio sulla stessa Feralpisalò (2-0), che affronteranno per la seconda volta nel giro di un mese. L’allenatore croato è insoddisfatto del mercato della società – non una novità – ed in una delle ultime interviste ha detto che la rosa non è al livello di quella dello scorso anno. Per adesso sono arrivati Tameze e Bellanova rispettivamente dall’Inter e dal Verona e nelle prossime ore il club di Urbano Cairo dovrebbe chiudere per l’ex atalantino Malinovskyi. Il primo turno di coppa, ad ogni modo, appare una formalità: la vittoria contro la Feralpisalò, neopromossa in Serie B, appare assai probabile. E come nell’amichevole di luglio il Torino dovrebbe tenere la porta inviolata, circostanza che si verifica spesso nei match casalinghi.

Coppa Italia, debutta anche la Sampdoria di Pirlo

L’avventura in massima serie della Cremonese è durata un solo anno. I grigiorossi sperano di farvi ritorno subito: hanno confermato Davide Ballardini e stanno facendo un mercato ambizioso. In Lombardia è arrivato un giocatore interessante come Collocolo e una certezza come l’italoargentino Vazquez, liberatosi gratis dal Parma.

La Cremonese, che nella passata edizione della Coppa Italia arrivò a giocare una storica semifinale – eliminata nella doppia sfida dalla Fiorentina – è attesa da un primo turno abbordabile: se la vedrà con il Crotone, una delle pochissime squadre di Serie C a disputare i trentaduesimi. I calabresi, tuttavia, dovrebbero farsi valere nonostante il divario di valori, così come il Sudtirol di Pierpaolo Bisoli, lo scorso anno terribile matricola in B. Gli altoatesini, dopo aver sfiorato un’incredibile promozione, faranno visita alla Sampdoria di Andrea Pirlo. Terminate con il lieto fine le vicissitudini giudiziarie e scongiurato un doloroso fallimento, i blucerchiati sono una delle principali candidate per i primi due posti nella cadetteria che sta per aprire i battenti: contro il Sudtirol i gol non dovrebbero mancare. Almeno una rete per parte, infine, tra Spezia e Venezia, altre due squadre che puntano a fare un campionato di vertice: i bianconeri di Alvini partono leggermente favoriti.

Possibili vincenti

Cremonese (in Cremonese-Crotone, ore 17:45)

Sampdoria (in Sampdoria-Sudtirol, ore 18:00)

Torino (in Torino-Feralpisalò, ore 21:15)

Coppa Italia, la partita da almeno un gol per parte

Spezia-Venezia, ore 21:00

La partite da almeno tre gol complessivi

Sampdoria-Sudtirol, ore 18:00