Superenalotto, se giochi sempre gli stessi numeri occhio a Ferragosto

Tante persone, per scaramanzia od ossessione, giocano sempre gli stessi numeri al Lotto o al Superenalotto: è il caso di fare attenzione a una data.

Ogni giocatore gioca a modo suo, e non ha troppo senso criticarne i calcoli e i rituali, dato che nei giochi a lotteria ogni calcolo e rituale ha un valore pressoché nullo nel determinare una possibile vincita. Per tradizione, però, continuano a essere tantissime le persone che a ogni estrazione giocano sempre la stessa serie di numeri.

Numeri che ritengono fortunati o a cui sono affezionati. In tal senso il gioco si trasforma in un rito quasi meccanico. A ogni estrazione del Lotto o del Superenalotto, ci si presenta in ricevitoria o sulla app per giocare gli stessi numeri.

Può succedere però che cause esterne possano infrangere questa ritualità. Chi è abitato a giocare al Superenalotto secondo il calendario noto (che da luglio ha aggiunto una nuova estrazione il venerdì), dovrà fare attenzione.

Che cosa succede? Nulla di strano, in realtà. Avviene solo che l’estrazione di Ferragosto di Lotto, 10eLotto e Superenalotto sarà anticipata a lunedì 14 agosto.

Informazione utile a chi gioca sempre gli stessi numeri al Superenalotto

Sisal ha infatti informato che, in occasione della festività di Ferragosto, l’estrazione del concorso SuperEnalotto n° 103 di martedì 15 agosto è stata anticipata a lunedì 14 agosto 2023.

Quindi, per non perdere l’appuntamento con la fortuna, è possibile partecipare a tutti i concorsi SuperEnalotto, stando soltanto attenti al cambio di calendario relativo al Ferragosto. Giovedì 17 il calendario tornerà ordinario (inclusa l’estrazione aggiuntiva del venerdì a favore dell’Emilia Romagna).

La modifica, ovviamente, vale anche in abbonamento sia in Ricevitoria, da App o online. Ricordiamo ancora che dal 7 luglio, tutti i venerdì, c’è dunque un’estrazione aggiuntiva introdotta a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione. Giocando il venerdì si può così sostenere l’Emilia-Romagna.

Sisal ricorda che le modalità di gioco e assegnazione dei premi non cambiano, rispetto alle tradizionali estrazioni settimanali del martedì, giovedì e sabato.

Nelle estrazioni speciali del venerdì cambia solo che i ricavi dell’erario generati saranno destinati a realizzare interventi emergenziali presso i territori colpiti, come previsto dal “Decreto Alluvione” approvato dal Governo. Il sito ufficiale del gioco ricorda anche che da venticinque anni, ormai, “SuperEnalotto è vicino agli italiani, sostenendone i sogni e contribuendo concretamente alla loro realizzazione…” Ma non a Ferragosto, mi raccomando!