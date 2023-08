Formazioni ufficiali Chelsea-Liverpool: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Chelsea-Liverpool, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma tra Blues e Reds.

Tutto pronto allo Stamford Bridge per il fischio d’inizio di Chelsea-Liverpool. La prima giornata di Premier League ha già regalato spunti molto interessanti e sotto questo punto di vista il confronto tra il nuovo Chelsea di Pochettino e la corazzata di Klopp non dovrebbe tradire le attese. Ecco le scelte dei due allenatori:

CHELSEA (3-5-2): Sanchez; Disasi, Thiago Silva, Colwill, James, Fernandez, Gallagher, Chukwuemeka, Chilwell, Sterling, Jackson.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Konaté, Robertson; Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Gakpo, Luis Diaz, Diogo Jota.

Chelsea-Liverpool, il pronostico marcatori

Soprattutto nelle prime partite ufficiali, si sa, le sorprese sono dietro l’angolo. I carichi di lavoro ancora da smaltire possono rappresentare un vero e proprio fardello per quelle squadre che puntano ad arrivare in fondo nelle competizioni in cui sono protagoniste. Ecco perché l’aperto dei brevilinei potrebbe risultare determinante. Sotto questo punto di vista sia il Chelsea che il Liverpool possono fare affidamento su frecce che definire velenose sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo.

Sterling da una parte e Momo Salah, dall’altra, potrebbero ritagliarsi lo spazio sufficiente per timbrare il tabellino marcatori almeno una volta, sfruttando la velocità nello stretto, la tecnica e la grande capacità di saltare l’uomo nell’uno contro uno. Ma in questo genere di partite, di solito, Luis Diaz tende ad esaltarsi: il graffio del tuttocampista di Klopp, in crescita esponenziale e sempre più a suo agio nella veste tattica ritagliata si misura per lui, è da prendere in considerazione.

Probabili ammoniti e tiratori di Chelsea-Liverpool

Intriga e non poco l’opzione Mac Allister marcatore. L’argentino ex Brighton, alla prima da titolare in Premier League con la nuova maglia, può rappresentare una pedina di nevralgica importanza nello scacchiere tattico di Klopp. Sfruttando le doti nell’inserimento, da non escludere che riesca a centrare lo specchio della porta avversario almeno una volta. Nella scorsa stagione su calcio da fermo il Chelsea tendeva a concedere molto ai suoi avversari: van Dijk tiratore può un’opzione interessante. A poter colpire da fuori con una conclusione indirizzata nello specchio, infine, c’è anche Gallagher. Possibili ammoniti Thiago Silva e Konaté.