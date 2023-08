Coppa Italia, i pronostici sulle partite di domenica 13 agosto

Coppa Italia, tocca alla Salernitana di Paulo Sousa: all’Arechi arriva la Ternana. In campo anche il Monza di Palladino: pronostici.

La Coppa Italia non è certamente l’obiettivo primario della Salernitana, che nella stagione che sta per cominciare dovrà innanzitutto cercare di portare a casa un’altra salvezza tranquilla, sulla falsariga di quella dello scorso anno.

Ma il match di coppa con la Ternana, squadra che milita in cadetteria, dirà parecchio sullo stato di forma dei granata, che nel prossimo fine settimana esordiranno in campionato all’Olimpico contro la Roma. Il mercato non è ancora decollato ma i tifosi campani possono contare sulle conferme di Paulo Sousa, rimasto in Campania nonostante le avances (vere o presunte) di alcuni club più blasonati, ma soprattutto quella dell’attaccante Dia, che nella passata fu uno dei valori aggiunti della compagine allenata dal tecnico portoghese.

Il senegalese sta recuperando da un infortunio e non sarà del match con gli umbri, con Sousa che dovrà fare a meno anche di Mazzocchi e Bohinen. Sarà in ogni caso un undici competitivo quello che scenderà in campo all’Arechi. La Salernitana ha ben figurato anche nelle amichevoli precampionato, centrando tre vittorie su quattro – il successo più importante è quello ottenuto contro l’Augsburg – e pareggiando 1-1 con il Frosinone. Dopo le turbolenze societarie e una salvezza arrivata al fotofinish, la Ternana riparte da Cristiano Lucarelli, il tecnico che tra stagioni fa riportò le Fere in Serie B. L’allenatore livornese è in attesa dei giusti rinforzi e non sembra in grado di ottenere un risultato positivo a Salerno, in una sfida in cui le reti complessive dovrebbero essere almeno tre.

Coppa Italia, il Monza contro la Reggiana di Nesta

L’unica squadra di Serie A che giocherà in trasferta in questi trentaduesimi di Coppa Italia è il Sassuolo. I neroverdi avrebbero dovuto disputare il match con il Cosenza al Mapei Stadium ma hanno chiesto il cambio di sede a causa dei lavori di ammodernamento che stanno interessando il loro impianto.

Il fatto di poter contare sull’apporto del proprio pubblico (che si preannuncia numeroso) dà qualche chance in più ai Lupi. L’entusiasmo in Calabria si tocca ancora con mano dopo l’insperata salvezza, ottenuta per il secondo anno di fila al playout. E non è da escludere che gli uomini di Fabio Caserta possano segnare almeno una rete ai neroverdi. Primo match ufficiale anche per il Lecce. I salentini, quest’anno guidati da Roberto D’Aversa, ospitano il Como al “Via del Mare” in un’altra partita che promette gol. Chiude il programma di giornata la gara tra Monza e Reggiana. I brianzoli sono reduci da un campionato fantastico e l’obiettivo è alzare ulteriormente l’asticella. Hanno vinto tutte le amichevoli disputate ad eccezione di quella con il Milan nel trofeo Berlusconi, che i rossoneri si sono aggiudicati ai calci di rigore. Vittoria alla portata (e potenzialmente prolifica) contro gli emiliani, appena tornati in B ed allenati dall’ex difensore di Lazio e Milan Alessandro Nesta.

Possibili vincenti

Salernitana (in Salernitana-Ternana, ore 17:45)

Sassuolo (in Cosenza-Sassuolo, ore 18:00)

Coppa Italia, le partite da almeno un gol per parte

Cosenza-Sassuolo, ore 18:00

Lecce-Como, ore 21:00

La partita da almeno tre gol complessivi

Salernitana-Ternana, ore 17:45

Monza-Reggiana, ore 21:15