I pronostici di domenica 13 agosto: in campo Premier League, Liga e Ligue 1, si gioca anche la Coppa Italia e altri campionati minori.

Super Sunday in Premier League con il primo big match del nuovo campionato: alle 17:30 il Chelsea del nuovo allenatore Mauricio Pochettino sfida il Liverpool di Jurgen Klopp. Sfida tra due big d’Inghilterra rimaste fuori dalla Champions League e che puntano forte sul campionato in questa stagione. Le emozioni e i gol non dovrebbero mancare, così come in Brentford-Tottenham in programma alle 15:00.

Ci sono altre quattro partite di Coppa Italia: la Salernitana non dovrebbe avere problemi con la Ternana, mentre il Sassuolo comunque nettamente favorito dovrà fare attenzione all’entusiasmo del Cosenza che l’anno scorso si è salvato allo spareggio playout. Impegno più agevole per il Monza in casa contro la Reggiana.

Pronostici altre partite

Nella Liga spagnola il Barcellona dovrebbe iniziare il nuovo campionato con una vittoria contro il Getafe, più equilibrata la sfida tra Celta Vigo e Osasuna. Atteso almeno un gol per squadra in Villarreal-Betis, mentre altre due partite che promettono un alto numero di gol in giro per l’Europa sono Feyenoord-Fortuna Sittard di Eredivisie e Salisburgo-Austria Vienna del campionato austriaco.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Villarreal-Betis, Liga, ore 19:30

Vincenti

• Rennes (in Rennes-Metz, Ligue 1, ore 17:05)

• Monza (in Monza-Reggiana, Coppa Italia, ore 21:15)

• Barcellona (in Getafe-Barcellona, Liga, ore 21:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Feyenoord-Fortuna Sittard, Eredivisie, ore 14:30

• Salisburgo-Austria Vienna, Austria Bundesliga, ore 17:00

• Salernitana-Ternana, Coppa Italia, ore 17:45

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Brentford-Tottenham, Premier League, ore 15:00

• Chelsea-Liverpool, Premier League, ore 17:30

• Cosenza-Sassuolo, Coppa Italia, ore 18:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Celta Vigo-Osasuna, Liga, ore 17:00)