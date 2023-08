Tennis, compleanno da Barbie fiorista: la scollatura manda Instagram in tilt

Tennis, la meravigliosa atleta ha deciso di festeggiare il suo compleanno in grande e, per l’occasione, ha sfoggiato una scollatura semplicemente da sogno.

I tifosi ormai hanno imparato a conoscerla bene, soprattutto sui social, dove è una vera e propria regina di bellezza. La tennista russa, su Instagram, può vantare un profilo seguito da oltre 70 mila persone, con le quali interagisce ogni giorno condividendo scatti in cui è possibile ammirarla in tutto il suo splendore. Negli scorsi giorni ha compiuto 33 anni e, ovviamente, non poteva mancare di mostrare i suoi festeggiamenti ai fan.

La passione per il tennis è scoppiata quando era solo una ragazzina. D’altronde, nella sua famiglia lo sport ha sempre avuto una grande importanza. Suo fratello Sergey è un giocatore di hockey sul ghiaccio, mentre la madre Victoria le è stata accanto durante il suo percorso atletico, seguendola con amore. Vitalia Diatchenko ha iniziato a farsi notare nel 2011, dopo aver vinto il suo primo titolo WTA nel doppio femminile.

Tre anni più tardi la giocatrice russa si è aggiudicata la vittoria del suo primo titolo nel singolare. Nello stesso anno si è affermata alla posizione numero 71 del ranking mondiale, che ancora oggi continua ad essere il miglior posto che abbia mai ricoperto. Vitalia, al momento, è la 292esima della classifica. L’atleta gode di una notevole popolarità tra i tifosi, che è riuscita a conquistare grazie al suo talento e una certa dose di charme.

Tennis, Vitalia Diatchenko e i festeggiamenti a tema Barbie: l’abito total pink fa una strage sui social

Classe 1990, fin dal suo debutto nel circuito professionistico Vitalia ha attirato le attenzioni degli appassionati di tennis e non solo. Per il pubblico è stato impossibile non notare la sua bellezza fuori dal comune: dal suo viso raggiante, con due occhi di ghiaccio incantevoli, incorniciato da lunghi capelli scuri al suo fisico avvenente e scolpito, semplicemente meraviglioso.

Lei stessa non perde mai occasione per mettere il suo fascino in mostra. Sui social, infatti, condivide spesso foto in cui appare in tutta la sua bellezza mandando puntualmente i fan in delirio. Negli scorsi giorni (per la precisione il 2 agosto) la tennista ha compiuto 33 anni e, su Instagram, ha postato un carosello dei suoi festeggiamenti. A quanto pare, anche Vitalia si è lasciata conquistare dalla Barbie-mania e ha optato per un tema all’insegna del rosa.

Nella foto che vi proponiamo – apparsa di recente tra le sue storie – la bella tennista sfoggia un look che i fan, inutile dirlo, hanno apprezzato parecchio. Si tratta di un abito total pink, lungo e attillato, a mettere in evidenzia il suo fisico statuario. Ciò che di sicuro non è passato inosservato è la scollatura del vestito, decisamente generosa: con le sue forme, la giocatrice ha fatto breccia nel cuore dei seguaci.