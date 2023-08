Gratta e Vinci, i nuovi milionari del 2023: superata quota 40

Grazie al Gratta e Vinci, nel 2023 ci sono già state più di quaranta vincite massime per tanti fortunati nuovi milionari.

Sono ormai più di quaranta i nuovi milionari creati dal Gratta e Vinci nel 2023. L’ultimo, in ordine di tempo, è un giocatore che ha acquistato un tagliando fortunato in una ricevitoria di Como. Il Gratta e Vinci in questione era un Nuovo 50X.

Il Nuovo 50X è un Gratta e Vinci venduto al costo di 10 euro che consente vincite fino a 2 milioni di euro. Le opzioni di premio che si trovano sul tagliando sono come al solito varie. Se nell’area i tuoi numeri si trova, una o più volte, uno o più numeri vincenti, si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti.

Se invece si trova uno dei numeri bonus, si vince cinque o dieci volte il premio corrispondente. E ancora: allorquando nell’area i tuoi numeri si trovi il simbolo 5X, 10X, 20X o 50X, si può vincere cinque, dieci, venti o cinquanta volte il premio corrispondente.

E proprio grattando il tagliando Nuovo 50X il cliente della ricevitoria di Como ha avuto potuto riconosce fra i suoi numeri la combinazione giusta per assicurarsi 2 milioni di euro. Il fortunato, come conferma il sito Agimeg, entra così nel novero dei nuovi milionari premiati nel 2023 dal Gratta e Vinci.

Nuovi milionari con il Gratta e Vinci nel 2023: l’ultimo centro con un Nuovo 50X

I giocatori del Gratta e Vinci possono accedere a una grande varietà di premi che si articolano in base alla tipologia di biglietto acquistato. Tramite il sito ufficiale e attraverso l’applicazione My Lotteries (disponibile per smartphone e tablet iOS e Android) si può poi consultare la lista delle ultime vincite realizzate al Gratta e Vinci su tutto il territorio nazionale con biglietti in formato cartaceo.

La sezione dedicata alle ultime vincite Gratta e Vinci raccoglie in pratica tutte le informazioni relative alle vincite più recenti realizzate in Italia. I dati consultabili si riferiscono principalmente alla tipologia di biglietto, all’importo del premio e alla località in cui è stata effettuata la vincita.

Ma non è tutto… All’interno della sezione dedicata alle vincite più alte del Gratta e Vinci della settimana si trova anche una mappa riassuntiva che identifica i luoghi in cui sono avvenute le vincite. Ecco come sappiamo che il Gratta e Vinci ha premieto più di quaranta fortunati rendendoli nuovi milionari nel 2023.