Siviglia-Valencia, Liga: diretta tv, formazioni, pronostico

Siviglia-Valencia è una partita della prima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La prima giornata della Liga – non è la partita inaugurale, quella tra Almeria e Vallecano si gioca nel pomeriggio – regala un interessante scontro tra Siviglia e Valencia. Con i padroni di casa ovviamente favoriti per svariati motivi. Quello più importante è il fatto di aver deciso, giustamente, di dare fiducia dopo la vittoria dell’Europa League a Mendilibar, il tecnico che sembrava dovesse rimanere solamente per pochi mesi. Invece, non è stato così.

Molti dall’altro lato sono stati i cambi rispetto alla passata stagione in casa Valencia. A partire anche dalla guida tecnica con la panchina che è stata affidata a Baraja. L’obiettivo della formazione ospite per questa stagione è quello di raggiungere una salvezza tranquilla cercando di mettersi alle spalle tutti quelli che sono stati i problemi della passata annata, quando si è sudato fino all’ultimo per rimanere nel massimo campionato spagnolo. Una situazione che da quelle parti preferirebbero non ripetere, anche se la rosa non è nemmeno la stessa dello scorso anno. Non c’è Cavani, che non si è presentato in ritiro e che poi ha lasciato e non c’è nemmeno Kluivert, un altro elemento che, lì davanti, avrebbe potuto fare la differenza. Insomma, non benissimo.

Per questi motivi, ma anche perché gli obiettivi sono decisamente diversi in questa stagione, il Siviglia parte con tutti i favori del pronostico dalla propria parte. Gli andalusi, che festeggeranno di nuovo la vittoria dell’Europa League prima del match, saranno spinti anche dai propri tifosi.

Come vedere Siviglia-Valencia in diretta tv e streaming

Il pronostico

Siviglia ampiamente favorito. Gli andalusi vogliono partire con il piede giusto e hanno tutte le qualità tecniche per farlo. Anche nelle ultime amichevoli, prima del debutto, lo hanno dimostrato. E allora ecco che viene da sé che una vittoria dei padroni di casa è ampiamente preventivabile. In una gara che potrebbe regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Siviglia-Valencia

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Gudelj, Badé, Pedrosa; Fernando, Rakitic, Oliver Torres; Ocampos, Romero, Suso.

VALENCIA (4-2-3-1): Mamardashvili; Bautista, Diakhaby, Paulista, Gaya; Guerra, Pepelu; Perez, Almeida, Castillejo; Duro.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1