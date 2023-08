I pronostici di martedì 8 agosto: Champions League e League Cup inglese

I pronostici di martedì 8 agosto: in campo Champions League e League Cup inglese, ci sono anche delle amichevoli di lusso.

Continuano i turni di qualificazione di Champions League con sette partite in programma questo martedì. Il Galatasaray di Zaniolo dovrebbe quanto meno evitare la sconfitta in casa dell’Olimpija Ljubljana in una partita da almeno due gol complessivi. Attese le vittorie interne di Rakow Czestochowa e PSV rispettivamente contro Aris Limassol e Sturm Graz.

Dovrebbe finire il sogno della squadra delle Isole Far Oer, il KÍ Klaksvík, che comunque nella peggiore delle ipotesi andrà a giocare la fase a gironi della Conference League: un traguardo storico. Il Molde sembra avversario troppo più forte.

Pronostici altre partite

Si gioca anche nella League Cup inglese: gol in arrivo in Peterborough-Swindon, Barnsley-Tranmere, Hull-Doncaster e Newport County-Charlton.

A proposito di partite da gol occhio stasera anche a due amichevoli di lusso: Monza-Milan valida per il trofeo Berlusconi e soprattutto Barcellona-Tottenham.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Galatasaray vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Olimpija Ljubljana-Galatasaray, Champions League, ore 19:00

Vincenti

• Rakow Czestochowa (in Rakow Czestochowa-Aris Limassol, Champions League, ore 20:00)

• PSV (in PSV-Sturm Graz, Champions League, ore 20:00)

• Molde (in KÍ Klaksvík-Molde, Champions League, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• PSV-Sturm Graz, Champions League, ore 20:00

• Peterborough-Swindon, League Cup, ore 20:30

• Barnsley-Tranmere, League Cup, ore 20:45

• Hull-Doncaster, Amichevole, ore 20:45

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• FC Copenhagen-Sparta Praga, Champions League, ore 20:00

• Newport County-Charlton, League Cup, ore 20:30

• Barcellona-Tottenham, Amichevole, ore 20:00

• Monza-Milan, Amichevole, ore 21:00

Il “clamoroso”

Derby vincente e almeno un gol per squadra (in Derby-Blackpool, League Cup, ore 20:45)