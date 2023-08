SuperEnalotto, nota ufficiale Sisal: cambia la data dell’estrazione

C’è in programma una modifica importante per quanto concerne una data di estrazione del SuperEnalotto: ecco la comunicazione ufficiale della Sisal.

Sisal e Lottomatica hanno riorganizzato il calendario per le estrazioni del SuperEnalotto e del SiVinceTutto. I giocatori affronteranno una prima importante modifica per il SuperEnalotto già nei prossimi giorni. E per i mesi restanti del 2023 sono previsti altri cinque cambiamenti.

La comunicazione arriva dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dopo una determinazione direttoriale firmata dal Direttore Generale Marcello Minenna. La prossima estrazione soggetta a modifiche è quella di Ferragosto.

Cosa cambia dunque nel calendario del SuperEnalotto? La modifica dipende dalla concomitanza dell’estrazione con la più importante festa di agosto. La giornata del Ferragosto cadrà di martedì. Di conseguenza le estrazioni del SuperEnalotto verranno anticipate a lunedì 14 agosto 2023.

Quindi, l’estrazione di martedì 15 agosto 2023 del concorso SuperEnalotto e del suo gioco opzionale e complementare SuperStar arriva lunedì 14 agosto 2023, sempre a partire dalle ore 20:00. Ovviamente anche le estrazioni del Gioco del Lotto e del 10eLotto di martedì 15 agosto si svolgeranno in anticipo mercoledì 16 agosto alle ore 20:00, circa.

Modifica data estrazione SuperEnalotto: la nota della Sisal

Le altre modifiche già anticipate dalla Sisal riguardano l’estrazione speciale di mercoledì primo novembre 2023 del SiVinceTutto, che avverrà lunedì 30 ottobre 2023. Poi l’estrazione di martedì 19 dicembre 2023 del concorso SuperEnalotto e del suo gioco opzionale e complementare SuperStar va in scena lunedì 18 dicembre 2023.

Cambia anche l’estrazione di giovedì 21 dicembre 2023 del concorso SuperEnalotto (e del suo gioco opzionale e complementare SuperStar), con anticipo programmato a martedì 19 dicembre 2023.

L’estrazione di sabato 23 dicembre 2023 del concorso SuperEnalotto arriva con due giorni di anticipo, giovedì 21 dicembre 2023. Infine, l’estrazione di martedì 26 dicembre 2023 del concorso SuperEnalotto verrà anticipata a sabato 23 dicembre 2023.

Quindi, ricapitolando, in occasione di Ferragosto l’estrazione del concorso n° 103 di martedì 15 agosto si svolgerà con un giorno d’anticipo. E cioè lunedì 14 agosto. Per non perdere l’appuntamento con SuperEnalotto, il sito ufficiale del gioco ricorda che è possibile partecipare a tutti i concorsi anche in abbonamento. Sia in ricevitoria che da App o Online. Va poi ricordato che dal 7 luglio, e per tutti i venerdì fino al 29 dicembre 2023, è stata istituita un’estrazione aggiuntiva del SuperEnalotto per supportare le popolazioni colpite dall’alluvione lo scorso maggio.

Si può contrubuire alla causa giocando in abbonamento. Con le estrazioni speciali del venerdì le modalità di gioco e di assegnazione dei premi non cambiano. Tutto resta uguale alle tradizionali estrazioni settimanali del martedì, giovedì e sabato.

Cambia solo che i ricavi dell’erario generati saranno destinati a realizzare interventi emergenziali presso i territori colpiti dalla calamità. Proprio come previsto dal “Decreto Alluvione” approvato dal Governo.