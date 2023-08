Camila Giorgi, Instagram in fiamme: il selfie è da capogiro

Camila Giorgi, questa volta la tennista ha deciso di andarci giù pesante, mandando Instagram in fiamme: il selfie è da capogiro.

Le sensualissime foto che condivide sui social l’hanno resa una vera e propria regina di bellezza tra i tifosi e gli appassionati di tennis e non solo. Camila Giorgi è considerata una delle migliori atlete italiane di tutti i tempi e, oltre a contraddistinguersi per i suoi successi in campo, negli anni si è guadagnata la fama di essere una delle giocatrici più affascinanti in assoluto. Basta dare un’occhiata all’ultimo selfie condiviso sui social: è da capogiro.

Classe 1991, la tennista maceratese si è fatta strada nella disciplina raggiungendo ottimi risultati fin da giovanissima. La Giorgi ha debuttato nel circuito professionista a soli 14 anni e, in poco tempo, è diventata una promessa per l’Italia. Nel 2009 si è aggiudicata la vittoria del suo primo torneo ITF. Tre anni più tardi ha fatto il suo ingresso nella top 100 del ranking mondiale alla posizione numero 79.

Nel corso degli anni la campionessa ha raggiunto diversi traguardi, facendosi conoscere non solo in Italia ma in tutto il mondo per i suoi successi sul campo. Nel 2018, Camila si è affermata al 26esimo posto della classifica WTA internazionale e nel 2021 è diventata la seconda italiana della storia a vincere il Canada Open. Dopo essere andata incontro ad alcuni recenti alti e bassi, è tornata più agguerrita che mai negli scorsi mesi.

Camila Giorgi lascia i fan a bocca aperta con il suo ultimo scatto: il dettaglio sexy non sfugge

Negli ultimi tempi la giocatrice è andata incontro ad un periodo decisamente delicato. Non solo per le accuse di falsificazione dei vaccini di Covid che l’hanno vista coinvolta e che presto la porteranno a processo, ma anche per gli infortuni che le hanno impedito di partecipare ad alcune importanti competizioni. Tuttavia, il 2023 si è aperto con un nuovo traguardo per la Giorgi.

La tennista, infatti, ha trionfato al WTA di Mérida guadagnandosi il suo quarto titolo in carriera. Ora, è arrivato il momento di mettersi alla prova al Canada Open, dove molto presto disputerà un match contro l’avversaria Bianca Andreescu. E mentre gli ammiratori fanno il tifo per lei, la meravigliosa Camila li tiene aggiornati sui social tra una storia e l’altra, senza mai dimenticare di deliziarli con i suoi bellissimi scatti.

Di recente, sul suo profilo Instagram è apparsa l’immagine che vi proponiamo. La giocatrice è splendida come sempre: il suo charme non è mai passato inosservato e ai fan non è di certo sfuggito un dettaglio. Stiamo parlando della sua scollatura vertiginosa, che mette per bene in risalto il suo décolleté. Ai tifosi deve aver iniziato a girare la testa davanti ad un panorama simile. Anche questa volta la Giorgi ha stregato tutti.