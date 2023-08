Badosa e Sabalenka per una notte insieme: l’ultima foto manda in estasi i fan

Badosa e Sabalenka, le due splendide campionesse hanno passato una notte da favola insieme. L’ultima foto apparsa sui social ha mandato i fan in estasi.

Giovani, talentuose ed estremamente affascinanti: Paula Badosa e Aryna Sabalenka sono le due campionesse del tennis più apprezzate e seguite del momento. Sui social possono vantare profili che contano milioni di follower, con i quali interagiscono quotidianamente tenendoli aggiornati sulle loro carriere ma mostrando anche la loro vita di tutti i giorni. Attualmente entrambe di trovano in Canada, in occasione del prestigioso torneo.

La prima si è messa in viaggio dalla Spagna, mentre la seconda ha lasciato la Bielorussia per partire alla volta dell’ennesima tappa. Le due hanno tutte le carte in regola per portare a casa un nuovo traguardo importante. Al momento, Badosa si trova alla 33esima posizione del ranking e, dopo essere stata obbligata a rinunciare al Roland Garros per via di un’infortunio alla colonna vertebrale, è tornata in campo più agguerrita che mai.

La ex numero 2 del mondo è pronta per mettersi in gioco in una nuova sfida. Lo stesso vale per Sabalenka, la quale negli scorsi mesi ha raggiunto ottimi risultati. La giocatrice ha iniziato il 2023 aggiudicandosi la vittoria del torneo di Adelaide, per poi trionfare all’Australian Open. Adesso si trova al secondo posto del ranking e non vede l’ora di poter dare il meglio di sé.

Badosa e Sabalenka fanno sognare i fan sui social: insieme sono incantevoli

Nonostante la competizione che regna in un ambito come quello del tennis professionistico, Badosa e Sabalenka non si sono mai lasciate influenzare dalla rivalità. Le due atlete sono unite da un bellissimo legame e ne hanno dato prova in diversi momenti. Entrambe sono seguitissime sul web e, ogni volta che si trovano tra un torneo e l’altro, non perdono occasione per mostrarsi insieme ai loro fan scatenando l’entusiasmo di questi.

Solamente qualche mese fa, era diventata virale la “pacca sul sedere” reciproca che si erano date poco prima dell’inizio degli Indian Wells. Le due erano state paparazzate durante gli allenamenti e lo scatto si era diffuso a macchia d’olio. “Giusto per chiarire, abbiamo dei fidanzati” avevano commentato all’epoca ironicamente. Le dimostrazioni d’affetto non mancano mai e, nelle scorse ore, Paula e Aryna si sono godute una bella serata tra amiche.

Le tenniste hanno trascorso una notte in giro per Montreal. Ovviamente, non potevano mancare di condividere la loro uscita con i follower. Le foto apparse su Instagram hanno scatenato subito le reazioni dei fan: entrambe dotate di una bellezza fuori dal comune, insieme sono meravigliose. Impossibile non rimanere stregati davanti ai loro scatti, nei quali è possibile vederle mentre si abbracciano sorridenti. Semplicemente splendide.