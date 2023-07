Paula Badosa, Grecia mon amour: bikini e prospettiva bollenti

Paula Badosa, dopo la tappa a Madrid si vola in Grecia insieme a Stefanos Tsitsipas: visione celestiale in mezzo al mare.

La prima a lasciare Londra è stata lei, costretta a ritirarsi per infortunio nel bel mezzo della partita, valida per il secondo turno di Wimbledon, contro Marta Kostyuk. Il neo fidanzato Stefanos Tsitsipas era ancora in gara, ma Paula Badosa ha preferito, evidentemente, fare ritorno a casa e riabbracciare la sua famiglia.

Il greco, che è invece stato fermato agli ottavi di finale da un sorprendente Christopher Eubanks, l’ha raggiunta non appena gli è stato possibile. I due piccioncini hanno così trascorso qualche giorno all’insegna del relax in quel di Madrid, regalando ai fan, tra una coccola e l’altra, nuovi “episodi” di una storia d’amore che sta tenendo migliaia e migliaia di appassionati incollati allo screen. I Tsitsidosa, così come il popolo dei social li ha ribattezzati, sono decisamente la coppia del momento. Piace che siano così affini e piace che abbiano voluto condividere, sin dal primo istante, i dettagli della loro vita a due. Non tutti, naturalmente, ma sicuramente una bella fetta.

Hanno un’influenza tale, ora come ora, che nei giorni scorsi, come vi avevamo raccontato qui, hanno ricevuto una proposta indecente. La piattaforma My.Club ha offerto loro 100mila dollari e uno spazio online nel quale pubblicare contenuti di coppia destinati agli adulti. Un invito piccante che non sappiamo ancora, però, se sia stato accolto o meno dai due tennisti super innamorati. Anche se, francamente, ne dubitiamo.

Paula Badosa, la sirena spagnola fa girare la testa ai fan

Qualche contenuto a luci rosse, in ogni caso, la Badosa lo pubblica, di tanto in tanto. Mettiamo la foto apparsa sui social network qualche ora fa, ad esempio. Quella che ritrae, intenta a fare la bella vita, su una barca in mezzo al mare. E indovinate un po’ dove si trova?

Dopo aver fatto tappa nel Paese di lei, Stefanos e Paula hanno ben pensato di fare rotta su quello di lui, ossia la Grecia. Il fatto che si siano recati nelle rispettive terre è segno inequivocabile del fatto che fanno sul serio e, forse, che si siano reciprocamente presentati alle relative famiglie di appartenenza.

Ma torniamo al punto cruciale, a quella foto che tante teste ha fatto girare. La Badosa, dicevamo, è in barca, e ha voluto regalarci una foto che faremo fatica a dimenticare. La ritrae dal seno in giù, motivo per il quale vediamo solo lo slip di un bikini microscopico, un addome piatto e scolpito e un paio di gambe da paura. E se già così ha fatto un certo effetto, figuriamoci un po’ quanti cuori avrebbe spezzato se si fosse palesata su Instagram a figura intera.