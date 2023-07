Lukaku provoca gli arabi: “Ha chiesto 100 milioni all’anno”

Si è parlato di un rilancio da parte dell’Al-Hilal per Lukaku e poi di un’offerta monstre dall’Al-Ahli. I primi avrebbero offerto 30 milioni a stagione circa, i secondi 25. Ma Lukaku potrebbe aver preteso 100 milioni l’anno.

Fabio Cordella, direttore sportivo, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per raccontare un’indiscrezione a propostito di una richiesta da 100 milioni da parte di Lukaku agli arabi.

“Lukaku ha incontrato l’Al-Hilal, ho visto con i miei occhi l’incontro“, ha raccontato Cordella. “So che l’incontro è andato male: Lukaku ha chiesto 100 milioni all’anno per tre anni e, ovviamente, i sauditi si sono rifiutati. Ieri li ha incontrati di nuovo. Resterà al Chelsea, credo. L’Inter non lo prenderà più”.

Secondo l’intervistato, dunque, Lukaku non finirà mai alla Juventus, che invece continuerà a lavorare con Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Una mezza conferma è arrivata direttamente da Giuntoli che, pur non chiudendo a una possibilità di una cessione importante e non negando l’interesse per il belga, ha fatto capire di considerare Vlahovic, Chiesa, Milik e Kean giocatori importanti e da tutelare.

“Morata, esattamente come Dybala, non firmerà mai con l’Inter. Non per questioni di soldi, ma solo per i suoi trascorsi juventini. Ci sono alcuni calciatori che hanno certi valori che ormai hanno in poco”, ha continuato l’intervistato.

Romelu Lukaku chiede agli arabi un rilancio: “Vuole 100 milioni a stagione“

Cordella ha poi parlato di Kim, l’ex centrale del Napoli annunciato dal Manchester United. “Kim non ha mai nascosto le sue intenzioni ed è stato coerente, nessuno gli può dire nulla. Credo sia stato corretto con la società e con i tifosi”. Il riferimento è ancora a Lukaku, che secondo l’intervistato si è giocato la faccia con i tifosi dell’Inter. Come aveva già fatto precedentemente con quelli del Chelsea.

Anche i supporter juventini non sembrano molto felici di dover accogliere il belga. Al J Medical, dove erano in programma le visite mediche per alcuni giocatori, i tifosi bianconeri si sono espressi chiaramente con un coro: “Noi Lukaku non lo vogliamo“.

Secondo Cordella, l’accordo fra United e Kim sarà comunque uno degli affari più importanti dell’anno per i club inglesi. “Neanche la Premier può pareggiare gli ingaggi garantiti in Arabia Saudita, la situazione è drammatica”.

“Vlahovic l’anno scorso è stato tormentato dagli infortuni, Chiesa è sempre stato fuori. La Juventus fa bene a tenerseli stretti perché sono due campioni. Vlahovic è più incisivo e più giovane di Lukaku, non avrebbe senso sostituirlo con il belga. Va tenuto, non lo trovi uno così”.