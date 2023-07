Tennis a luci rosse: una proposta indecente per la coppia del momento

Tennis, la coppia più sexy del 2023 potrebbe sbarcare su una nota piattaforma di contenuti per adulti: l’insolita offerta.

Lei è bionda, con un fisico da paura e un sorriso che stende. Lui è così alto e statuario da sembrare un dio greco. Tanto più che ellenico lo è per davvero, essendo nato proprio a quelle latitudini. Non ci sorprende affatto, insomma, che i media abbiano già etichettato quella composta da Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas come la coppia più sexy del momento.

Non si fa che parlare di loro e i due tennisti ne sono certamente responsabili, dal momento che postano di continuo contenuti che li ritraggono l’uno in compagnia dell’altra. Tutto sembra tranne che stiano insieme da poco tempo. Sono così affiatati da dare l’impressione, semmai, di essere sulla stessa lunghezza d’onda da sempre. Invece no. Il loro amore è fresco e ancora acerbo, per quanto siano inseparabili ed evidentemente in sintonia. Lui dice che era scritto nel destino e lei, in effetti, aveva sognato ciò che è poi accaduto, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi.

Avrebbero dovuto giocare insieme il doppio misto a Wimbledon, ma la spagnola ha dovuto sventolare bandiera bianca per via di un infortunio. Potremmo però vederli, ammesso che accettino, in tutt’altra veste, a breve. Già, perché i Tsitsidosa – è così che il popolo dei social li ha ribattezzati – hanno ricevuto una proposta a luci rosse. E non sappiamo ancora se intendano accettare o meno.

Tennis, Badosa e Tsitsipas si daranno ai contenuti per adulti?

Come riferisce il Mirror, la coppia più amata del tennis sarebbe stata contattata nelle ore scorse dai gestori di una famosa piattaforma di abbonamento per adulti. Non si tratta della celebre di OnlyFans, ma di My.Club, che funziona sostanzialmente alla stessa maniera.

A Paula e Stefanos è stato proposto, in soldoni, di produrre contenuti hot da mandare in rete. Almeno tre a settimana per un anno, recita la proposta “indecente” indirizzata al duo che ha fatto impazzire il web. Un lavoro piuttosto impegnativo, se vogliamo, soprattutto per due atleti che, come loro, girano il mondo 11 mesi all’anno e potrebbero non avere il tempo materiale da dedicare ad un secondo “lavoretto”. Per quanto piacevole possa essere, s’intende.

Sta di fatto che My.Club ha messo sul piatto 100mila dollari, l’equivalente di 90mila euro circa. “Potrete offrire ai fan una prospettiva speciale sulla vostra storia d’amore appena nata – ci sarebbe scritto, secondo il Mirror, nella lettera che i due avrebbero ricevuto – Forse potrete anche filmare alcuni momenti molto romantici da far vedere ai fan”. Ci sembra difficile che Badosa e Tsitsipas possano accettare, ma non si sa mai. Qualora dovessero esserci aggiornamenti, ci premureremo certamente di comunicarvelo.