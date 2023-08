I pronostici di domenica 6 agosto: torna il grande calcio con la finale della Community Shield tra Manchester City e Arsenal.

Torna finalmente il grande calcio europeo con la finale della Community Shield tra Manchester City e Arsenal. Un antipasto della nuova stagione, con tutti i principali campionati ormai prossimi alla partenza. I Gunners proveranno a vendicare la rimonta subita nello scorso campionato di Premier League, ma non sarà facile avere ragione dei campioni d’Europa in carica allenati da Guardiola che pochi mesi fa hanno dimostrato di sapere come affrontare le finali, battendo l’Inter in Champions League e il Manchester United in FA Cup.

Continua questa domenica la prima giornata di Championship con due squadre retrocesse dalla Premier League candidate a un campionato di vertice: Leicester (allenato dall’italiano Maresca) e Leeds dovrebbero avere ragione di Coventry e Cardiff.

Pronostici altre partite

Per chi va a caccia di partite da gol il consiglio è di guardare anche alle parecchie amichevoli in programma oggi. Tra quelle più spettacolari sulla carta ci sono Tottenham-Shakhtar Donetsk e Borussia Dortmund-Ajax.

Gol in arrivo anche in giro per l’Europa tra i campionati minori: Nordsjaelland-Brondby e Jahn Regensburg-Unterhaching. In campo anche l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, Talisca e Sadio Mané che se la vedrà nell’Arab Club Champions Cup col Raja Casablanca.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Manchester City-Arsenal, Community Shield, ore 17:00

Vincenti

• Leicester (in Leicester-Coventry, Championship, ore 13:30)

• Leeds (in Leeds-Cardiff, Championship, ore 15:30)

• Red Bull Salisburgo (in Red Bull Salisburgo-Tirol, Austria Bundesliga, ore 17:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Reggiana-Pescara, Coppa Italia, ore 18:00

• Nordsjaelland-Brondby, Superligaen, ore 18:00

• Tottenham-Shakhtar Donetsk, Amichevole, ore 15:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Borussia Dortmund-Ajax, Amichevole, ore 17:00

• Jahn Regensburg-Unterhaching, Zweite Liga, ore 14:00

• Raja Casablanca-Al Nassr, Arab Club Champions Cup, ore 17:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Viking-Bodo Glimt, Eliteserien, ore 19:15)