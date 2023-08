I pronostici di martedì 1 agosto: Champions League e Conference League

I pronostici di martedì 1 agosto: ci sono le partite di ritorno delle qualificazioni di Champione League e Conference League oltre alle amichevoli.

Inizia oggi il mese di agosto in cui ripartiranno tutti i principali campionati europei, inclusa la nostra Serie A. Per il momento dobbiamo accontentarci delle partite di qualificazione di Champions League e Conference League, con in campo per lo più squadre sconosciute.

In Champions League il Panathinaikos già vittorioso in trasferta all’andata dovrebbe battere il Dnipro anche al ritorno. Dopo il 6-2 dell’andata, probabile una nuova partita da almeno tre gol in Bate Borisov-Aris. I bulgari del Ludogorets, che hanno una buona tradizione recente in Europa dove lo scorso anno hanno battuto anche la Roma in Europa League, devono battere l’Olimpia Ljubiana per passare il turno dopo l’1-1 dell’andata.

Pronostici altre partite

In Conference League attese goleade in Zimbru Chisinau-Fenerbahce, Valmiera FC-Tre Penne e Partizani Tirana-Atletic Club d’Escaldes. Tra le amichevoli odierne spicca naturalmente PSG-Inter in programma alle 12:00. Anche in questa partita i gol non dovrebbero mancare: il PSG deve ancora recepire i nuovi dettami tattici di Luis Enrique, mentre l’Inter si ritrova ancora senza un portiere titolare dopo gli addii di Onana e Handanovic.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Ludogorets Razgrad vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Olimpia Lubiana-Ludgorets, Champions League, ore 12:00

Vincenti

• Panathinaikos (in Panathinaikos-SC Dnipro 1, Champions League, ore 19:00)

• Fenerbahçe (in Zimbru Chisinau-Fenerbahçe, Conference League, ore 19:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Bate Borisov-Aris Limassol, Champions League, ore 20:00

• Valmiera FC-Tre Penne, Conference League, ore 17:00

• Zimbru Chisinau-Fenerbahçe, Conference League, ore 19:30

• Partizani Tirana-Atletic Club d’Escaldes, Conference League, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• PSG-Inter, Amichevole, ore 12:00

• Celtic-Athletic Bilbao, Amichevole, ore 12:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in PSG-Inter, Amichevole, ore 12:00)