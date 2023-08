Sarri indispettito da Lotito: “Non deve accontentarsi”

Sembra che Maurizio Sarri, indispettito dall’atteggiamento passivo della Lazio sul mercato, abbia dato una sorta di ultimatum a Lotito: entro la prossima settimana deve arrivare qualche acquisto.

Claudio Lotito, tuttavia, non è un tipo ricattabile, e non è detto che riuscirà ad accontentare mister Sarri. Della delicata situazione che oppone l’allenatore al presidente ha parlato anche Roberto Rambaudi, ex calciatore di Foggia, Atalanta e Lazio, intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY.

“In casa Lazio ci sono stati sempre malumori“, ha rivelato Rambaudi, “spesso sopiti dal lavoro di Tare. Mi sembra che qui parlino un po’ tutti e non si capisce chi abbia più potere. Deve imporsi Sarri per alzare l’asticella, deve educare un po’ tutti, anche per quello che ha vinto al Chelsea e alla Juventus“.

“Se non prendono quelli che dice lui, Sarri ha il potere di andar via“, ha continuato l’intervistato. “Gli allenatori si lamentano sempre dopo il rinnovo, prima mai. Se l’allenatore è Sarri, preso con un ingaggio molto importante, allora deve dimetterti se non viene accontento. Non ha la squadra al completo, e quindi è logico che Sarri sia indossisfatto o indispettito”.

“Non sono arrivati colpi importanti, e più si aspetta, più diventa complicato il lavoro da fare. Secondo me Sarri ha rifiutato parecchi calciatori, questo è vero. Ha un’impronta molto precisa, che segna molto pur creando poco. L’allenatore deve avere le idee chiare su chi vuole e non accontentarsi. Se lo fa, sbaglia due volte”.

Rambaudi ha poi spiegato di trovare sbagliato l’atteggiamento di entrambi: “Lotito e Sarri devono uscire allo scoperto, altrimenti scaricano le colpe l’uno sull’altro. Il tecnico è molto bravo nella fase difensiva, a livello di comunicazione non mi piace: dà sempre la colpa agli altri per i risultati magari non all’altezza delle aspettative”.

“Tare è stato accusato ingiustamente, avendo dignità è andato via perché ha ricevuto delle accuse precise”, ha continuato l’ex centrocampista offensivo della Lazio. La situazione dunque è parecchio confusa, anche rispetto al futuro di Immobile. “Ciò che farà Ciro dipende molto dalle valutazioni che farà il tecnico: se lo riterrà imprescindibile oppure no. Anche questo non è scontato”.

“Lotito non fa mai il passo più lungo della gamba ed i risultati sono evidenti a tutti. Le operazioni di mercato sono sempre state fruttuose, ora dipende quanto potrà spendere. Bisogna far chiarezza, è responsabilità di tutti”.